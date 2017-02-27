Додано: Вів 15 гру, 2020 12:28

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00

15.12.2020...................27,7628

Гривна укрепилась на 10 копеек.

Открылись на 4.5 копейки ниже вчерашнего закрытия со спредом 2 копейки. По свидетельствам очевидцев, НБУ выкупил плановую двадцатку с самого утра, еще до 10, что мы считаем открытием. Перекурив, уверенно направились вниз, сузив спред до 1.5 копеек. Приближаясь к забору, заблаговременно выставленному НБУ на 4.5 копейки ниже уровня открытия, как и накануне, расширили спред до 2 копеек, после чего уперлись в забор. Все эти события произошли менее, чем за час. Около 11-30 сузили спред сверху до 1.5 копеек. Незадолго до полудня приподнялись на полкопейки.

Справочный курс встретили котировками 27.7550 - 27.7700, что на 4 копейки ниже открытия.

На международных рынках затишье, индекс доллара за ночь не изменился и сейчас почти не двигается.



Анализ ликвидности показывает, что вчера до 15-30 НБУ успел выкупить 81.8 млн. Однако, он был замечен и после этого времени. Реальный объем интервенции может быть больше.

Остатки на коррсчетах очень существенно сократились, вернувшись от вчерашней аномалии к нормальным значениям. Почти весь прирост пятницы вчера ушел в суточные сертификаты. Немного отобрала и наличка. Добавило ликвидности, кроме интервенции НБУ, только казначейство. На фоне огромного прироста сертификатов это все выглядит мелочью.



В пятницу объем валютного рынка вырос с очень скромных 329.9 до весьма внушительных 556.3 млн. Чистый спрос составил 486.3 млн, что также немало. Это уже вторая пятница подряд, когда обороты растут вопреки традициям. Рост произошел за счет активизации банков. Клиентское предложение выросло совсем немного, но смогло превысить изрядно сократившийся спрос. Однако, нужно заметить, что среди продаж было значительно больше форвардных сделок, чем среди покупок. Если не учитывать форварды, клиентский спрос, назовем его для удобства оперативным, немного превышал предложение. Хотелось бы, для полноты картины, знать еще и объемы свопов, но их НБУ не выделяет отдельной графой.