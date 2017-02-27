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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6974697569766977>
Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 12:28

Справочный курс

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
15.12.2020...................27,7628
Гривна укрепилась на 10 копеек.
Открылись на 4.5 копейки ниже вчерашнего закрытия со спредом 2 копейки. По свидетельствам очевидцев, НБУ выкупил плановую двадцатку с самого утра, еще до 10, что мы считаем открытием. Перекурив, уверенно направились вниз, сузив спред до 1.5 копеек. Приближаясь к забору, заблаговременно выставленному НБУ на 4.5 копейки ниже уровня открытия, как и накануне, расширили спред до 2 копеек, после чего уперлись в забор. Все эти события произошли менее, чем за час. Около 11-30 сузили спред сверху до 1.5 копеек. Незадолго до полудня приподнялись на полкопейки.
Справочный курс встретили котировками 27.7550 - 27.7700, что на 4 копейки ниже открытия.
На международных рынках затишье, индекс доллара за ночь не изменился и сейчас почти не двигается.

Анализ ликвидности показывает, что вчера до 15-30 НБУ успел выкупить 81.8 млн. Однако, он был замечен и после этого времени. Реальный объем интервенции может быть больше.
Остатки на коррсчетах очень существенно сократились, вернувшись от вчерашней аномалии к нормальным значениям. Почти весь прирост пятницы вчера ушел в суточные сертификаты. Немного отобрала и наличка. Добавило ликвидности, кроме интервенции НБУ, только казначейство. На фоне огромного прироста сертификатов это все выглядит мелочью.

В пятницу объем валютного рынка вырос с очень скромных 329.9 до весьма внушительных 556.3 млн. Чистый спрос составил 486.3 млн, что также немало. Это уже вторая пятница подряд, когда обороты растут вопреки традициям. Рост произошел за счет активизации банков. Клиентское предложение выросло совсем немного, но смогло превысить изрядно сократившийся спрос. Однако, нужно заметить, что среди продаж было значительно больше форвардных сделок, чем среди покупок. Если не учитывать форварды, клиентский спрос, назовем его для удобства оперативным, немного превышал предложение. Хотелось бы, для полноты картины, знать еще и объемы свопов, но их НБУ не выделяет отдельной графой.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 12:30

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Кучинелли написав:Сидеть в гривне могут только нищеброды, и при удачном для гривны раскладе начинают тут разгласусольствовать.
Здесь в гривне сидят, чтобы обернуться :)
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
Proofy
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 12:37

  Proofy написав:
  Кучинелли написав:Сидеть в гривне могут только нищеброды, и при удачном для гривны раскладе начинают тут разгласусольствовать.
Здесь в гривне сидят, чтобы обернуться :)

у него просто уже сильно подгорает :mrgreen:
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 13:02

  Олежан написав:
  Proofy написав:
  Кучинелли написав:Сидеть в гривне могут только нищеброды, и при удачном для гривны раскладе начинают тут разгласусольствовать.
Здесь в гривне сидят, чтобы обернуться :)

у него просто уже сильно подгорает :mrgreen:


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Captain Obvious
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 13:05

сейчас дали трохи денег Украине + нг праздники... люди делают обналичку $, поэтому просядет не много. после нг опять карнтин и все такое... и опять поднимется.
djorogan52
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 13:14

  nazaralli написав:
  vitaliian написав:Вангую без нерезов курс к 15.12 скатится до 27,90-28 ниже не даст нбу, тот случай когда дешевеющий доллар мало кому нужен

А схоже тут на гілці є справжні експерти... Як в воду дивився.

Ошибся на целых 15 коп (
верю в евро... по 1,4
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vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 13:39

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  djorogan52 написав:сейчас дали трохи денег Украине + нг праздники... люди делают обналичку $, поэтому просядет не много. после нг опять карнтин и все такое... и опять поднимется.
Ещё до НГ поднимется.
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 13:40

  vitaliian написав:
  nazaralli написав:
  vitaliian написав:Вангую без нерезов курс к 15.12 скатится до 27,90-28 ниже не даст нбу, тот случай когда дешевеющий доллар мало кому нужен

А схоже тут на гілці є справжні експерти... Як в воду дивився.

Ошибся на целых 15 коп (

Ошибся в без нерезов. А курс не угадал, а просто совпало.

Кстати, ты ванговал что де заробитчане приедут и обвалят курс. Вести с полей: буквально вчера один заробитчанин сказал что не приедет на новый год, как делал это регулярно раньше. :roll:
Востаннє редагувалось vitaliy_berdinskikh в Вів 15 гру, 2020 13:41, всього редагувалось 1 раз.
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 13:40

На МБ торги-прямая линия.Ловят пиксы.Это говорит только об одном:вывод бабулесов под задачу.
Дед Мороз
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 13:43

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Продавал ещё в сентябре часть купленного летом, но так и не откупился, и копил гривну. Честно говоря, думал не дождусь момента, и придётся откупить обратно в лучшем случае по курсу продажи. А вот оно как. Теперь на низком старте, чтобы откупить
Faceless
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