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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6974697569766977
Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 13:44

  Zebra написав:
  somilitark написав:Пумб 28.10, это капитуляция зелёного змия на просторах Неньки(((
Капитуляция это 25.10
а 28.10 это дыхание рынка на фоне запозычень и роста госдолга (обслуживание на плечи налогоплательщиков)

Угу.
Если бы все нормально платили налоги и не было бы зарплат в конвертах - не нужно было бы никаких запозычень :wink:
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 13:44

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Яка буде нижня планка для покупки $?
27-27.5? Чи нижче?
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 13:44

  vitaliy_berdinskikh написав:
  djorogan52 написав:сейчас дали трохи денег Украине + нг праздники... люди делают обналичку $, поэтому просядет не много. после нг опять карнтин и все такое... и опять поднимется.
Ещё до НГ поднимется.

Очень маловероятно... Скорее - в середине января.
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 13:46

  Starikan написав:Угу.
Если бы все нормально платили налоги и не было бы зарплат в конвертах - не нужно было бы никаких запозычень :wink:

Тогда рабочим нужны были бы "запозычення"...
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 13:47

  Starikan написав:Если бы все нормально платили налоги и не было бы зарплат в конвертах - не нужно было бы никаких запозычень

Предлагаю начать с депутатских конвертов
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 13:48

  Grey001 написав:
  Starikan написав:Угу.
Если бы все нормально платили налоги и не было бы зарплат в конвертах - не нужно было бы никаких запозычень :wink:

Тогда рабочим нужны были бы "запозычення"...

Как раз рабочие и так платят все налоги. Ну разве что от продажи старого пианино не платят, но то раз в жизни и то не у каждого.
Mind the gap.
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 13:53

Captain Obvious в 14 году ты здесь вещал, что тренд вниз и курс 12 неоправданно дорого :mrgreen:
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