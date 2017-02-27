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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 15 гру, 2020 13:44
Zebra написав: somilitark написав:
Пумб 28.10, это капитуляция зелёного змия на просторах Неньки(((
Капитуляция это 25.10
а 28.10 это дыхание рынка на фоне запозычень и роста госдолга (обслуживание на плечи налогоплательщиков
)
Угу.
Если бы все нормально платили налоги и не было бы зарплат в конвертах - не нужно было бы никаких запозычень
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Не читаю загонщиков в валюту: Moneta Trast Дед Мороз yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Lion+ И всех ковидиотов.
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Додано: Вів 15 гру, 2020 13:44
Яка буде нижня планка для покупки $?
27-27.5? Чи нижче?
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Додано: Вів 15 гру, 2020 13:44
vitaliy_berdinskikh написав: djorogan52 написав:
сейчас дали трохи денег Украине + нг праздники... люди делают обналичку $, поэтому просядет не много. после нг опять карнтин и все такое... и опять поднимется.
Ещё до НГ поднимется.
Очень маловероятно... Скорее - в середине января.
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Додано: Вів 15 гру, 2020 13:46
Starikan написав:
Угу.
Если бы все нормально платили налоги и не было бы зарплат в конвертах - не нужно было бы никаких запозычень
Тогда рабочим нужны были бы "запозычення"...
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Додано: Вів 15 гру, 2020 13:47
Starikan написав:
Если бы все нормально платили налоги и не было бы зарплат в конвертах - не нужно было бы никаких запозычень
Предлагаю начать с депутатских конвертов
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Додано: Вів 15 гру, 2020 13:48
Grey001 написав: Starikan написав:
Угу.
Если бы все нормально платили налоги и не было бы зарплат в конвертах - не нужно было бы никаких запозычень
Тогда рабочим нужны были бы "запозычення"...
Как раз рабочие и так платят все налоги. Ну разве что от продажи старого пианино не платят, но то раз в жизни и то не у каждого.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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Додано: Вів 15 гру, 2020 13:53
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в 14 году ты здесь вещал, что тренд вниз и курс 12 неоправданно дорого
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