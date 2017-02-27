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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6975697669776978>
Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 13:44

  Zebra написав:
  somilitark написав:Пумб 28.10, это капитуляция зелёного змия на просторах Неньки(((
Капитуляция это 25.10
а 28.10 это дыхание рынка на фоне запозычень и роста госдолга (обслуживание на плечи налогоплательщиков)

Угу.
Если бы все нормально платили налоги и не было бы зарплат в конвертах - не нужно было бы никаких запозычень :wink:
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 13:44

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Яка буде нижня планка для покупки $?
27-27.5? Чи нижче?
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 13:44

  vitaliy_berdinskikh написав:
  djorogan52 написав:сейчас дали трохи денег Украине + нг праздники... люди делают обналичку $, поэтому просядет не много. после нг опять карнтин и все такое... и опять поднимется.
Ещё до НГ поднимется.

Очень маловероятно... Скорее - в середине января.
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 13:46

  Starikan написав:Угу.
Если бы все нормально платили налоги и не было бы зарплат в конвертах - не нужно было бы никаких запозычень :wink:

Тогда рабочим нужны были бы "запозычення"...
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 13:47

  Starikan написав:Если бы все нормально платили налоги и не было бы зарплат в конвертах - не нужно было бы никаких запозычень

Предлагаю начать с депутатских конвертов
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 13:48

  Grey001 написав:
  Starikan написав:Угу.
Если бы все нормально платили налоги и не было бы зарплат в конвертах - не нужно было бы никаких запозычень :wink:

Тогда рабочим нужны были бы "запозычення"...

Как раз рабочие и так платят все налоги. Ну разве что от продажи старого пианино не платят, но то раз в жизни и то не у каждого.
Mind the gap.
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 13:53

Captain Obvious в 14 году ты здесь вещал, что тренд вниз и курс 12 неоправданно дорого :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 14:04

Миняйло тем временем не летит камнем вниз.
На продажу подросли на 5 копеек с 27.80 до 27.85 .
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 14:16

Середньорічна-зважена - останні 2 тижня

  дядя Caша написав:
In memory

Курс гривны на МЕЖБАНКОВСКОМ ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ...

Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы...

US


Вітаюсь совсіма!

Здоровеньки були! Це важливо під час пандемії! Кількість захворівших 6876 на добу за 14 грудня.
ПАДАЄМО! Мабуть ковід мороза боїться :)

Тільки цифри за 2 тижня. Дінаміку можете порахувати самі :idea:

Зображення

СередТижнева зміна курсу НБУ - -0,0354
Середтижнева зміна Середньорічної вартості доляра - 0,0071
Повні оберти МБ за тиждень - 1905,1130
Середні оберти за тиждень - 381,0226
Середні оберти за рік - 358,3825
СередньоТижневе - 28,4182

Зображення

СередТижнева зміна курсу НБУ - -0,0649
Середтижнева зміна Середньорічної вартості доляра - 0,0056
Повні оберти МБ за тиждень - 2013,5424
Середні оберти за тиждень - 402,7085
Середні оберти за рік - 359,3177
СередньоТижневе - 28,0737

Поточне значення курсу доляра на МіжБанку 27,7628 грн./доляр. А СередньоРічне зважене на кінець пройдешнього тижня склало 26,9254 грн./дол. і це на 0,84(1,18) грн./дол. меньше поточного курсу. Тобто середньорічна вигода при продажі доляра все ще складає 3,11(4,39) відсотка.

Доляр все ще перекуплено на 0,84 гривні по показниках року! Шукайте рацію панове! Зиск зменьшується!

Зображення

Подивитись минулий рік.

Подивитись 2018 рік.

Подивитись 2017 рік.

Подивитись 2016 рік.

Подивитись 2015 рік.

ВО

Хай щастить!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 14:18

Starikan понятие «нормально платить налоги» весьма расплывчато. Нормально это побольше или в рамках правового поля?)))
Izya Cy
 
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