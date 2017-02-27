Угу.
Если бы все нормально платили налоги и не было бы зарплат в конвертах - не нужно было бы никаких запозычень
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 15 гру, 2020 13:44
Угу.
Если бы все нормально платили налоги и не было бы зарплат в конвертах - не нужно было бы никаких запозычень
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Не читаю загонщиков в валюту: Moneta Trast Дед Мороз yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Lion+ И всех ковидиотов.
Додано: Вів 15 гру, 2020 13:44
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Яка буде нижня планка для покупки $?
27-27.5? Чи нижче?
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Додано: Вів 15 гру, 2020 13:44
Додано: Вів 15 гру, 2020 13:46
Додано: Вів 15 гру, 2020 13:47
Предлагаю начать с депутатских конвертов
Biden's Laptop Matters
Додано: Вів 15 гру, 2020 13:48
Как раз рабочие и так платят все налоги. Ну разве что от продажи старого пианино не платят, но то раз в жизни и то не у каждого.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Вів 15 гру, 2020 13:53
Captain Obvious в 14 году ты здесь вещал, что тренд вниз и курс 12 неоправданно дорого
Додано: Вів 15 гру, 2020 14:04
Миняйло тем временем не летит камнем вниз.
На продажу подросли на 5 копеек с 27.80 до 27.85 .
Додано: Вів 15 гру, 2020 14:16
Середньорічна-зважена - останні 2 тижня
Вітаюсь совсіма!
Здоровеньки були! Це важливо під час пандемії!
ПАДАЄМО! Мабуть ковід мороза боїться
Тільки цифри за 2 тижня. Дінаміку можете порахувати самі
СередТижнева зміна курсу НБУ - -0,0354
Середтижнева зміна Середньорічної вартості доляра - 0,0071
Повні оберти МБ за тиждень - 1905,1130
Середні оберти за тиждень - 381,0226
Середні оберти за рік - 358,3825
СередньоТижневе - 28,4182
СередТижнева зміна курсу НБУ - -0,0649
Середтижнева зміна Середньорічної вартості доляра - 0,0056
Повні оберти МБ за тиждень - 2013,5424
Середні оберти за тиждень - 402,7085
Середні оберти за рік - 359,3177
СередньоТижневе - 28,0737
Поточне значення курсу доляра на МіжБанку 27,7628 грн./доляр. А СередньоРічне зважене на кінець пройдешнього тижня склало 26,9254 грн./дол. і це на 0,84(1,18) грн./дол. меньше поточного курсу. Тобто середньорічна вигода при продажі доляра все ще складає 3,11(4,39) відсотка.
Доляр все ще перекуплено на 0,84 гривні по показниках року! Шукайте рацію панове! Зиск зменьшується!
ВО
Хай щастить!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
Додано: Вів 15 гру, 2020 14:18
Starikan понятие «нормально платить налоги» весьма расплывчато. Нормально это побольше или в рамках правового поля?)))
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