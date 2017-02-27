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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6975697669776978
Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 15:04

  vitaliy_berdinskikh написав:Ошибся в без нерезов. А курс не угадал, а просто совпало.

Имелось в виду «прогноз без вмешательства нерезов», но нерезы вмешались поэтому курс просел на 15 коп ниже ожидаемого, «угадал» или «совпало» это когда есть цифра а обоснований нет, у меня блин обоснований - 3 вагона, рука отваливалась писать, но никто вас не заставляет их читать , проще сделать вывод «совпало», точно как совпал мой летний прогноз по евро, когда было 1,14 я предлагал покупать евро в ожидании 1,2 (эту цифру кстати я тоже озвучивал). В целом мне ваш уровень аналитики понятен. Читаете по диагонали, выводы берете с потолка.
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 15 гру, 2020 15:07, всього редагувалось 1 раз.
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24/$ Не читаю Дед Мороз
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 15:07

  Starikan написав:
  Zebra написав:
  somilitark написав:Пумб 28.10, это капитуляция зелёного змия на просторах Неньки(((
Капитуляция это 25.10
а 28.10 это дыхание рынка на фоне запозычень и роста госдолга (обслуживание на плечи налогоплательщиков)

Угу.
Если бы все нормально платили налоги и не было бы зарплат в конвертах - не нужно было бы никаких запозычень :wink:

Львиная доля этих налогов перетекает в карманы олигархов.
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 15:28

  Faceless написав:Продавал ещё в сентябре часть купленного летом, но так и не откупился, и копил гривну. Честно говоря, думал не дождусь момента, и придётся откупить обратно в лучшем случае по курсу продажи. А вот оно как. Теперь на низком старте, чтобы откупить

А подождать до весны 2021 года не думали?
Весной гривна может быть очень многим нужна...
Victor8
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 15:31

  Faceless написав:Продавал ещё в сентябре часть купленного летом, но так и не откупился, и копил гривну. Честно говоря, думал не дождусь момента, и придётся откупить обратно в лучшем случае по курсу продажи. А вот оно как. Теперь на низком старте, чтобы откупить

Поки Ви на низькому, дехто уже до фінішу добіг і медальку отримав :)
"Стартовий" уже був ...
stas_rst
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