vitaliy_berdinskikh написав:Ошибся в без нерезов. А курс не угадал, а просто совпало.
Имелось в виду «прогноз без вмешательства нерезов», но нерезы вмешались поэтому курс просел на 15 коп ниже ожидаемого, «угадал» или «совпало» это когда есть цифра а обоснований нет, у меня блин обоснований - 3 вагона, рука отваливалась писать, но никто вас не заставляет их читать , проще сделать вывод «совпало», точно как совпал мой летний прогноз по евро, когда было 1,14 я предлагал покупать евро в ожидании 1,2 (эту цифру кстати я тоже озвучивал). В целом мне ваш уровень аналитики понятен. Читаете по диагонали, выводы берете с потолка.
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 15 гру, 2020 15:07, всього редагувалось 1 раз.
верю в евро... по 1,4 минимальный курс гривны в 2021 - 24/$ Не читаю Дед Мороз
Faceless написав:Продавал ещё в сентябре часть купленного летом, но так и не откупился, и копил гривну. Честно говоря, думал не дождусь момента, и придётся откупить обратно в лучшем случае по курсу продажи. А вот оно как. Теперь на низком старте, чтобы откупить
А подождать до весны 2021 года не думали? Весной гривна может быть очень многим нужна...
Faceless написав:Продавал ещё в сентябре часть купленного летом, но так и не откупился, и копил гривну. Честно говоря, думал не дождусь момента, и придётся откупить обратно в лучшем случае по курсу продажи. А вот оно как. Теперь на низком старте, чтобы откупить
Поки Ви на низькому, дехто уже до фінішу добіг і медальку отримав "Стартовий" уже був ...