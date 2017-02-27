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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6975697669776978
Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 15:04

  vitaliy_berdinskikh написав:Ошибся в без нерезов. А курс не угадал, а просто совпало.

Имелось в виду «прогноз без вмешательства нерезов», но нерезы вмешались поэтому курс просел на 15 коп ниже ожидаемого, «угадал» или «совпало» это когда есть цифра а обоснований нет, у меня блин обоснований - 3 вагона, рука отваливалась писать, но никто вас не заставляет их читать , проще сделать вывод «совпало», точно как совпал мой летний прогноз по евро, когда было 1,14 я предлагал покупать евро в ожидании 1,2 (эту цифру кстати я тоже озвучивал). В целом мне ваш уровень аналитики понятен. Читаете по диагонали, выводы берете с потолка.
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 15 гру, 2020 15:07, всього редагувалось 1 раз.
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24/$ Не читаю Дед Мороз
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 15:07

  Starikan написав:
  Zebra написав:
  somilitark написав:Пумб 28.10, это капитуляция зелёного змия на просторах Неньки(((
Капитуляция это 25.10
а 28.10 это дыхание рынка на фоне запозычень и роста госдолга (обслуживание на плечи налогоплательщиков)

Угу.
Если бы все нормально платили налоги и не было бы зарплат в конвертах - не нужно было бы никаких запозычень :wink:

Львиная доля этих налогов перетекает в карманы олигархов.
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 15:28

  Faceless написав:Продавал ещё в сентябре часть купленного летом, но так и не откупился, и копил гривну. Честно говоря, думал не дождусь момента, и придётся откупить обратно в лучшем случае по курсу продажи. А вот оно как. Теперь на низком старте, чтобы откупить

А подождать до весны 2021 года не думали?
Весной гривна может быть очень многим нужна...
Victor8
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 15:31

  Faceless написав:Продавал ещё в сентябре часть купленного летом, но так и не откупился, и копил гривну. Честно говоря, думал не дождусь момента, и придётся откупить обратно в лучшем случае по курсу продажи. А вот оно как. Теперь на низком старте, чтобы откупить

Поки Ви на низькому, дехто уже до фінішу добіг і медальку отримав :)
"Стартовий" уже був ...
stas_rst
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 15:38

  djorogan52 написав:сейчас дали трохи денег Украине + нг праздники... люди делают обналичку $, поэтому просядет не много. после нг опять карнтин и все такое... и опять поднимется.

в прошлом году на НГ было 23,5 грн\доллар , после этого мы выросли 28,5, это около 5 грн.
Теперь от минимума который придется на конец этого года вырастем тоже как минимум на 5 грн, а может и больше , вот этот локдаун после НГ портит картину , но что-то мне подсказывает что после него будет более 32, особенно учитывая что следующая волна всегда выше прошлой, можете посчитать докуда вырастем по Фибоначи :oops: .
Все цифи и даты приблизительны описываю тенденцию :)
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
yama
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 15:46

  Амвросий написав:К локдаунам нужно привыкать - это надолго

прошлый на сколько обесценил гривну ? ну этот тоже обесценит , не так сильно , но и уровень от которого начнется обесценивание тоже ниже ...а значит по итогу обесценивание гривны будет больше чем в прошлый раз ... 32 как минимум ... ИМХО конечно . Но это не отменяет мое кредо покупать доллары два раза в месяц и никогда не продавать :oops: Сейчас у меня долг в грн равен двум месячным доходам в гривне с оплатой в конце января. Думаю наращивать грн долг и взять еще доллар.
Востаннє редагувалось yama в Вів 15 гру, 2020 15:55, всього редагувалось 1 раз.
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
yama
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 16:08

  Victor8 написав:
  Faceless написав:Продавал ещё в сентябре часть купленного летом, но так и не откупился, и копил гривну. Честно говоря, думал не дождусь момента, и придётся откупить обратно в лучшем случае по курсу продажи. А вот оно как. Теперь на низком старте, чтобы откупить

А подождать до весны 2021 года не думали?
Весной гривна может быть очень многим нужна...

Если падать будем аж до весны, то и так буду ждать. Я меня так себе нострадамус, потому откуплю, когда покажется, что начали разворачиваться. Точнее начну откупать понемногу
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 16:11

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з..............15.12.2020..........16.12.2020
дата розрахунку.............14.12.2020...........15.12.2020
Євро................................33,888.................33,6897...-0.59%
Долар США.....................27,8661................27,759...-0.34%
После полудня гривна укрепилась еще на треть копейки.
Открылись на 4.5 копейки ниже вчерашнего закрытия со спредом 2 копейки. По свидетельствам очевидцев, НБУ выкупил плановую двадцатку с самого утра, еще до 10, что мы считаем открытием. Перекурив, уверенно направились вниз, сузив спред до 1.5 копеек. Приближаясь к забору, заблаговременно выставленному НБУ на 4.5 копейки ниже уровня открытия, как и накануне, расширили спред до 2 копеек, после чего уперлись в забор. Все эти события произошли менее, чем за час. Около 11-30 сузили спред сверху до 1.5 копеек. Незадолго до полудня приподнялись на полкопейки.
Справочный курс встретили котировками 27.7550 - 27.7700, что на 4 копейки ниже открытия.
На международных рынках затишье, индекс доллара за ночь не изменился и сейчас почти не двигается.
После полудня вернулись к уровню, на котором стоит регулятор. Так до конца дня и простояли, прислонившись к забору.
Официальный курс встретили котировками 27.7500 - 27.7650. За день опустились на 4.5 копейки относительно открытия и на 9 копеек относительно вчерашнего закрытия.
На внешних рынках по-прежнему все спокойно.

Этот день в истории:
2019 - 23.4980 (-7) +426
2018 - 27.8371 (-3) -8

2017 - 27.6351 (+22)
2016 - 26.2985 (-1)
Ушли ниже 18 года.

  yama написав:в прошлом году на НГ было 23,5 грн\доллар , после этого мы выросли 28,5, это около 5 грн.
Теперь от минимума который придется на конец этого года вырастем тоже как минимум на 5 грн, а может и больше

Исключить такой сценарий нельзя, как и любой другой, но стоит помнить, что те 23.5 были следствием падения примерно на те же 5 грн. Их отыграли, а сейчас отыгрывать нечего.
Сибарит
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