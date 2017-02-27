Додано: Вів 15 гру, 2020 16:11

yama написав: в прошлом году на НГ было 23,5 грн\доллар , после этого мы выросли 28,5, это около 5 грн.

Теперь от минимума который придется на конец этого года вырастем тоже как минимум на 5 грн, а может и больше в прошлом году на НГ было 23,5 грн\доллар , после этого мы выросли 28,5, это около 5 грн.Теперь от минимума который придется на конец этого года вырастем тоже как минимум на 5 грн, а может и больше

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницюПочинає діяти з..............15.12.2020..........16.12.2020дата розрахунку.............14.12.2020...........15.12.2020Євро................................33,888.................33,6897...-0.59%Долар США.....................27,8661...................-0.34%После полудня гривна укрепилась еще на треть копейки.Открылись на 4.5 копейки ниже вчерашнего закрытия со спредом 2 копейки. По свидетельствам очевидцев, НБУ выкупил плановую двадцатку с самого утра, еще до 10, что мы считаем открытием. Перекурив, уверенно направились вниз, сузив спред до 1.5 копеек. Приближаясь к забору, заблаговременно выставленному НБУ на 4.5 копейки ниже уровня открытия, как и накануне, расширили спред до 2 копеек, после чего уперлись в забор. Все эти события произошли менее, чем за час. Около 11-30 сузили спред сверху до 1.5 копеек. Незадолго до полудня приподнялись на полкопейки.Справочный курс встретили котировками 27.7550 - 27.7700, что на 4 копейки ниже открытия.На международных рынках затишье, индекс доллара за ночь не изменился и сейчас почти не двигается.После полудня вернулись к уровню, на котором стоит регулятор. Так до конца дня и простояли, прислонившись к забору.Официальный курс встретили котировками 27.7500 - 27.7650. За день опустились на 4.5 копейки относительно открытия и на 9 копеек относительно вчерашнего закрытия.На внешних рынках по-прежнему все спокойно.Этот день в истории:2019 - 23.4980 (-7) +4262018 - 27.8371 (-3)2017 - 27.6351 (+22)2016 - 26.2985 (-1)Ушли ниже 18 года.Исключить такой сценарий нельзя, как и любой другой, но стоит помнить, что те 23.5 были следствием падения примерно на те же 5 грн. Их отыграли, а сейчас отыгрывать нечего.