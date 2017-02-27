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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 69776978697969806981>
Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 17:34

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Олежан написав:разместили ОВГЗ на 51.4!!!!! ярда!!!!
Значить завтра ще чималий об'єм мають допродувати на міжбанку, навряд чи за попередні дні 1,8млрд$ конвертували)) Доведеться НБУ завтра цілий день трудитися.
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 17:34

Re: Валютный рынок в контексте ДС

относительно этого объема - нерезов было не много
32+ ярда разместилось в бумаги до года, т.е. покупали гос банки
остальное уже распределилось между банками/юриками/физиками и нерезами.

Что это означает?
ревал только начанается. Нерезы только начинают входить...
К концу 2021 года курс гривны к доллару будет находиться в диапазоне 27,5-28 грн/$ :wink:
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 17:40

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Сколько там есть дней для оплат по ОВГЗ? Ух, МБ, держись) Такой навалы бакса давно не видели)
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 17:40

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Я тут от вида от 30-32 от неумолимых ростишек икать начинаю.
Captain Obvious
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 17:41

  Alex2006 написав:Сколько там есть дней для оплат по ОВГЗ? Ух, МБ, держись) Такой навалы бакса давно не видели)

завтра конвертируются те кто не успел до этого
К концу 2021 года курс гривны к доллару будет находиться в диапазоне 27,5-28 грн/$ :wink:
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 17:41

  Олежан написав:Нерезы только начинают входить...


Из чего это следует? Незеры работают по международному рынку, а не внутриукраинскому. Доходность размещения в гривнах выросла (по счастью, неадекватными риску ставками ниже 10% Минфин играть бросил), доходность размещения в долларах - снизилась (на временно-позитивном новостном фоне в связе с запуском вакцинации). Естественно, в таких условиях будет отложенный спрос со стороны капитала с рискованной стратегией инвестирования.

Текущий gap между ставкой гривны по ОВГЗ и ставкой доллара по евробондам превышает 6 п.п. Еще 3 месяца назад было ниже 2% - рынок ставит на девальвацию, а не ревальвацию
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 17:45

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zРадио написав:рынок ставит на девальвацию, а не ревальвацию

шах и мат
https://minfin.com.ua/2020/12/15/57103730/
К концу 2021 года курс гривны к доллару будет находиться в диапазоне 27,5-28 грн/$ :wink:
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 17:48

  stryzhko написав:
Олежан написав:разместили ОВГЗ на 51.4!!!!! ярда!!!!
Значить завтра ще чималий об'єм мають допродувати на міжбанку, навряд чи за попередні дні 1,8млрд$ конвертували)) Доведеться НБУ завтра цілий день трудитися.

16го погашення на 12 ярдів і купинів до кінця року ще на 1,5
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 17:53

  Олежан написав:относительно этого объема - нерезов было не много
32+ ярда разместилось в бумаги до года, т.е. покупали гос банки
остальное уже распределилось между банками/юриками/физиками и нерезами.

Что это означает?
ревал только начанается. Нерезы только начинают входить...


Это означает, что на примерно 52 - 32 = 20 млрд. гривен будут конвертировать валюту нерезиденты ?
vladimir07
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 17:54

Давно таких ʼʼумниківʼʼ не бачив...

  Олежан написав:
  Alex2006 написав:Сколько там есть дней для оплат по ОВГЗ? Ух, МБ, держись) Такой навалы бакса давно не видели)

завтра конвертируются те кто не успел до этого


Вітаюсь совсіма.

1) Якось тільки на депозитних сертифікатах НБУ нічних на сьогодні є запас 50,865 млрд. грн.

2) Завтра у день розрахунку повертають ОВДП з купонами ще 11 829 759 160,00 грн.!

3) А на коррахунках грошей 62,387 мрд.грн. Це більше ніж в середньому по році.

Ще з пʼятниці приготувались :!: Яка така "навала"? Я не розумію!

Ну і малюнок на останок, як сьогодні в овернайти гроші приховали -

Зображення

ВО

PS
Як на мене, навпаки, буде додатковий попит на валюту, щоб внести за нові валютні ОВДП!

Хай щастить!
Востаннє редагувалось s0v7a в Вів 15 гру, 2020 18:18, всього редагувалось 7 разів.
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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