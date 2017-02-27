Значить завтра ще чималий об'єм мають допродувати на міжбанку, навряд чи за попередні дні 1,8млрд$ конвертували)) Доведеться НБУ завтра цілий день трудитися.Олежан написав:разместили ОВГЗ на 51.4!!!!! ярда!!!!
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 15 гру, 2020 17:34
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Значить завтра ще чималий об'єм мають допродувати на міжбанку, навряд чи за попередні дні 1,8млрд$ конвертували)) Доведеться НБУ завтра цілий день трудитися.
Додано: Вів 15 гру, 2020 17:34
Re: Валютный рынок в контексте ДС
относительно этого объема - нерезов было не много
32+ ярда разместилось в бумаги до года, т.е. покупали гос банки
остальное уже распределилось между банками/юриками/физиками и нерезами.
Что это означает?
ревал только начанается. Нерезы только начинают входить...
К концу 2021 года курс гривны к доллару будет находиться в диапазоне 27,5-28 грн/$
Додано: Вів 15 гру, 2020 17:40
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Сколько там есть дней для оплат по ОВГЗ? Ух, МБ, держись) Такой навалы бакса давно не видели)
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
Додано: Вів 15 гру, 2020 17:40
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Я тут от вида от 30-32 от неумолимых ростишек икать начинаю.
Додано: Вів 15 гру, 2020 17:41
завтра конвертируются те кто не успел до этого
К концу 2021 года курс гривны к доллару будет находиться в диапазоне 27,5-28 грн/$
Додано: Вів 15 гру, 2020 17:41
Из чего это следует? Незеры работают по международному рынку, а не внутриукраинскому. Доходность размещения в гривнах выросла (по счастью, неадекватными риску ставками ниже 10% Минфин играть бросил), доходность размещения в долларах - снизилась (на временно-позитивном новостном фоне в связе с запуском вакцинации). Естественно, в таких условиях будет отложенный спрос со стороны капитала с рискованной стратегией инвестирования.
Текущий gap между ставкой гривны по ОВГЗ и ставкой доллара по евробондам превышает 6 п.п. Еще 3 месяца назад было ниже 2% - рынок ставит на девальвацию, а не ревальвацию
Додано: Вів 15 гру, 2020 17:45
Re: Валютный рынок в контексте ДС
шах и мат
К концу 2021 года курс гривны к доллару будет находиться в диапазоне 27,5-28 грн/$
Додано: Вів 15 гру, 2020 17:48
16го погашення на 12 ярдів і купинів до кінця року ще на 1,5
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Додано: Вів 15 гру, 2020 17:53
Это означает, что на примерно 52 - 32 = 20 млрд. гривен будут конвертировать валюту нерезиденты ?
Додано: Вів 15 гру, 2020 17:54
Давно таких ʼʼумниківʼʼ не бачив...
Вітаюсь совсіма.
1) Якось тільки на депозитних сертифікатах НБУ нічних на сьогодні є
2) Завтра у день розрахунку повертають
3) А на коррахунках грошей 62,387 мрд.грн. Це більше ніж в середньому по році.
Ще з пʼятниці приготувались Яка така "навала"? Я не розумію!
Ну і малюнок на останок, як сьогодні в овернайти гроші приховали -
ВО
PS
Як на мене, навпаки, буде додатковий попит на валюту, щоб внести за нові валютні ОВДП!
Хай щастить!
Востаннє редагувалось s0v7a в Вів 15 гру, 2020 18:18, всього редагувалось 7 разів.
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
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