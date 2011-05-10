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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6978697969806981>
Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 17:55

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Получается в следующем году нужно будет перезанять на 50 млрд грн больше, чтоб не обанкротиться? Было 702 млрд грн плана (~ $25 млрд). А станет $27 млрд ?

Каждый месяц правительству в 2021 нужно будет перезанимать $2,1 млрд - чтоб не обанкротиться?

И это при бюджете в $40 млрд? И ВВП $120 млрд ?

Или Запад нам как всегда поможет?
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 18:03

  Zebra написав:Получается в следующем году нужно будет перезанять на 50 млрд грн больше, чтоб не обанкротиться? Было 702 млрд грн плана (~ $25 млрд). А станет $27 млрд ?

Каждый месяц правительству в 2021 нужно будет перезанимать $2,1 млрд - чтоб не обанкротиться?

И это при бюджете в $40 млрд? И ВВП $120 млрд ?

Или Запад нам как всегда поможет?

а там хіба всі однорічки?
крім того ще цього року погашення на 12 ярдів.
ще може бути, що наступного року будуть перерозміщати під 9.5%
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 18:03

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  vitaliian написав:у меня блин обоснований - 3 вагона, рука отваливалась писать,... проще сделать вывод «совпало»

Одно из твоих обоснований о влиянии заробитчан. Кроме того что как уже писал выясняется что далеко не все в этом году приедут на НГ домой (это может быть и частный случай моего знакомого) есть другие аргументы против: злотый на фоне долларовых ралли не только не подешевел по отношению к ноябрю, а наоборот подорожал. Потому имею наглость заявлять про совпадение, а не угадывание тенденции. Если бы наши заробитчане массово батрачили в США то тогда наверное можно было бы искать корреляцию между падением доллара на 50 копеек и их деньгами. Но заробитчане зарабатывают в евро и злотых, ещё немного в форинтах и корунах.

Реальная же причина, или даже скорей не причина а видимый повод - вот
  Олежан написав:разместили ОВГЗ на 51.4!!!!! ярда!!!!

А какая причина такого размещения - вот это как раз пока не известно.
Востаннє редагувалось vitaliy_berdinskikh в Вів 15 гру, 2020 18:06, всього редагувалось 2 разів.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 18:04

  Zebra написав:Получается в следующем году нужно будет перезанять на 50 млрд грн больше, чтоб не обанкротиться? Было 702 млрд грн плана (~ $25 млрд). А станет $27 млрд ?

Каждый месяц правительству в 2021 нужно будет перезанимать $2,1 млрд - чтоб не обанкротиться?

И это при бюджете в $40 млрд? И ВВП $120 млрд ?

Или Запад нам как всегда поможет?

посмотри с другой стороны
в прошлый раз занимали под 15-17%
сейчас под 10.5-11
профит на лицо
К концу 2021 года курс гривны к доллару будет находиться в диапазоне 27,5-28 грн/$ :wink:
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 18:08

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Госдолг Украины $84 млрд или 70% ВВП был на октябрь. С ноябрьскими-декабрьскими заимствованиями наверно будет уже все $87 млрд. или 72% ВВП.

По 20 тысяч долларов на каждого украинца, из которых половина пенсионеры и дети, или вообще не проживают в Украине.

Фактически на каждого кто остался тут трудоспособен правительства набрали в долг по 40 тысяч долларов, из которых ежегодно, если успешно перезанимать нужно платить по $4000 процентов. И это при ВВП на душу населения в размере $3800.

І не в однім отім селі,

А скрізь на славній Україні

Людей у ярма запрягли

Пани лукаві…

Т.Г. Шевченко - ПРОРОЩИЩЕ!!!!

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Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 18:15

  Victor8 написав:Весной гривна может быть очень многим нужна...


Весной очень много долларов на выплату долгов будет нужно, особенно в первом квартале...
Востаннє редагувалось Амвросий в Вів 15 гру, 2020 18:17, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 18:18

  Zebra написав:Госдолг Украины $84 млрд или 70% ВВП был на октябрь. С ноябрьскими-декабрьскими заимствованиями наверно будет уже все $87 млрд. или 72% ВВП.

По 20 тысяч долларов на каждого украинца, из которых половина пенсионеры и дети, или вообще не проживают в Украине.

Фактически на каждого кто остался тут трудоспособен правительства набрали в долг по 40 тысяч долларов, из которых ежегодно, если успешно перезанимать нужно платить по $4000 процентов. И это при ВВП на душу населения в размере $3800.

І не в однім отім селі,

А скрізь на славній Україні

Людей у ярма запрягли

Пани лукаві…

Т.Г. Шевченко - ПРОРОЩИЩЕ!!!!

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де зрада?
закриють захищені витрати на 2020,
перекридитування під нижчий відсоток чим при Смолію,
номіновані в грн. а не в доларах чи єварах.
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flyman
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 18:21

  flyman написав:номіновані в грн. а не в доларах чи єварах.

якщо планується укріплення гривні до 21-25 і нижче по зразку Чехії-Словакії, тоді де перемога, якщо зростання держборгу буде понад 100% ВВП? чи укріплення не буде і це такий хитрий план взлетіти одразу на 50-100 грн за $, щоб прокатити всіх лохвесторів?
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 18:23

  Zebra написав:Получается в следующем году нужно будет перезанять на 50 млрд грн больше, чтоб не обанкротиться? Было 702 млрд грн плана (~ $25 млрд). А станет $27 млрд ?


Нужно смотреть на выполнение бюджета этого года - вполне возможно, что все проваленные с середины лета аукционы сформировали гораздо бОльший дефицит заимствований, нежели сегодняшнее размещение. Бюджет по расходам то тоже неспроста провален и недовыполнен на 150 млрд грн...

Думаю, что привлекли так много в том числе для финансирования незащищенных расходных статей, которые Минфин отказывался ранее оплачивать министерствам и ведомствам в силу банального отсутствия денег, которые тем так хочется "освоить" :mrgreen:

  Zebra написав:Каждый месяц правительству в 2021 нужно будет перезанимать $2,1 млрд - чтоб не обанкротиться?


Занятная математика вообще получается с госдолгом. Размер внешнего - 51 млрд долларов, внутреннего по текущему курсу и с сегодняшни размещением - 35 млрд.

Умозрительно кажется, что ревальвация полезней девальвации для бюджета. Ан нет - обслуживание внешнего стоит порядка 5% годовых, а внутреннего - порядка 10% годовых. Т.е. 2,5 млрд долларов процентов vs 3,5 млрд долларов процентов. Финансируемых из доходов бюджета, естественно.

Вот и получается, что с т.з. нагрузки на бюджет выгоднее обесценивать внутренний долг (девальвация), а не внешний (ревальвация). Здесь вообще два зайца одним выстрелом убиваются - эмиссия и гасит внутренний долг, и делает его дешевле в долларе за счет курсовой переоценки.

Ничего личного, просто из двух зол меньшее. Вопреки расхожему мнению, крепкая гривна - не равно однозначное экономическое благо. Это субсидия импорту, убивающему внутреннее производство, и подарок спекулянтам, выводящим через ревальвацию валютную экономическую прибыль

  Zebra написав:И ВВП $120 млрд ?


В 2020-м ВВП должен быть повыше - порядка 135 млрд
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 18:24

  Вкладчик1234 написав:
  Starikan написав:Если бы все нормально платили налоги и не было бы зарплат в конвертах - не нужно было бы никаких запозычень
Предлагаю начать с депутатских конвертов

Я знаю, что вы революционер.
Но депутатов сотни, а "оптимизаторов" - миллионы.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Не читаю загонщиков в валюту: Moneta Trast Дед Мороз yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Lion+ И всех ковидиотов.
Starikan
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