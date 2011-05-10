Додано: Вів 15 гру, 2020 18:03

vitaliian написав: у меня блин обоснований - 3 вагона, рука отваливалась писать,... проще сделать вывод «совпало» у меня блин обоснований - 3 вагона, рука отваливалась писать,... проще сделать вывод «совпало»

Олежан написав: разместили ОВГЗ на 51.4!!!!! ярда!!!! разместили ОВГЗ на 51.4!!!!! ярда!!!!

Одно из твоих обоснований о влиянии заробитчан. Кроме того что как уже писал выясняется что далеко не все в этом году приедут на НГ домой (это может быть и частный случай моего знакомого) есть другие аргументы против:на фоне долларовых ралли не только не подешевел по отношению к ноябрю, а наоборот подорожал. Потому имею наглость заявлять про совпадение, а не угадывание тенденции. Если бы наши заробитчане массово батрачили в США то тогда наверное можно было бы искать корреляцию между падением доллара на 50 копеек и их деньгами. Но заробитчане зарабатывают в евро и злотых, ещё немного в форинтах и корунах.Реальная же причина, или даже скорей не причина а видимый повод - вотА какая причина такого размещения - вот это как раз пока не известно.