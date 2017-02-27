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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6978697969806981
Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 18:26

  Izya Cy написав:Starikan понятие «нормально платить налоги» весьма расплывчато. Нормально это побольше или в рамках правового поля?)))

Отвечу вопросом на вопрос: а почему такое неприятие кассовых аппаратов?
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Не читаю загонщиков в валюту: Moneta Trast Дед Мороз yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Lion+ И всех ковидиотов.
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 18:28

  Starikan написав:
  Izya Cy написав:Starikan понятие «нормально платить налоги» весьма расплывчато. Нормально это побольше или в рамках правового поля?)))

Отвечу вопросом на вопрос: а почему такое неприятие кассовых аппаратов?


потому что для мелкого предпринимателя вести кассовьій аппарат - гемор. Надо нанимать кассира...
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 18:28

  Олежан написав:
  zРадио написав:рынок ставит на девальвацию, а не ревальвацию

шах и мат
https://minfin.com.ua/2020/12/15/57103730/


Это таргет финансового спекулянта. Они не прогнозы озвучивают, и собственные ожидания (пожелания, если угодно).

Удивлен, как человек, сумевший заслужить "неузкую" репутацию 40 комментариями, не отстреливает такую банальную банальность, как месседжи маркет-мейкера рынку )
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 18:31

  sergey_sryvkin написав:
  Starikan написав:
  Izya Cy написав:Starikan понятие «нормально платить налоги» весьма расплывчато. Нормально это побольше или в рамках правового поля?)))
Отвечу вопросом на вопрос: а почему такое неприятие кассовых аппаратов?
потому что для мелкого предпринимателя вести кассовьій аппарат - гемор. Надо нанимать кассира...

В Грузии, где эта реформа была одной из первых, никаких кассиров не понадобилось.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Не читаю загонщиков в валюту: Moneta Trast Дед Мороз yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Lion+ И всех ковидиотов.
Starikan
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 18:34

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Принят бюджет 2021.

Финальная редакция законопроекта предусматривает 1,092 трлн грн доходов и 1,328 трлн грн расходов. Дефицит 246,35 млрд грн или почти $10 млрд, если курс вернется на 25 как того хотят гривневлошенцы.
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 18:35

А теперь это огромное баблище хлынет волной на финансирование расходов. Тендеры будут просто трещать от объемов, эти дурные бабки надо будет освоить до 30 декабря.

Сегодня состоялся аукцион по размещению ОВГЗ в ходе аукциона удалось привлечь рекордную сумму.
гривны - 42,1 млрд
долларов - 266 млн
евро - 57 млн
Всего в гривневом эквиваленте 51,4 млрд грн.

Ставки выросли по всей кривой доходности.
Наибольшие суммы удалось привлечь на относительно короткие сроки 182 , 217 и 309 дней.
А вы говорите карантин, локдаун, да забудьте, тут такое баблище хлынуло, сейчас пойдут пилить это бабло с утроенной энергией.

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Живите своим умом!
zzzzzz
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