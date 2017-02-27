Отвечу вопросом на вопрос: а почему такое неприятие кассовых аппаратов?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 15 гру, 2020 18:26
Отвечу вопросом на вопрос: а почему такое неприятие кассовых аппаратов?
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Не читаю загонщиков в валюту: Moneta Trast Дед Мороз yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Lion+ И всех ковидиотов.
Додано: Вів 15 гру, 2020 18:28
потому что для мелкого предпринимателя вести кассовьій аппарат - гемор. Надо нанимать кассира...
Додано: Вів 15 гру, 2020 18:28
Это таргет финансового спекулянта. Они не прогнозы озвучивают, и собственные ожидания (пожелания, если угодно).
Удивлен, как человек, сумевший заслужить "неузкую" репутацию 40 комментариями, не отстреливает такую банальную банальность, как месседжи маркет-мейкера рынку )
Додано: Вів 15 гру, 2020 18:31
В Грузии, где эта реформа была одной из первых, никаких кассиров не понадобилось.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Не читаю загонщиков в валюту: Moneta Trast Дед Мороз yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Lion+ И всех ковидиотов.
Додано: Вів 15 гру, 2020 18:34
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Принят бюджет 2021.
Финальная редакция законопроекта предусматривает 1,092 трлн грн доходов и 1,328 трлн грн расходов. Дефицит 246,35 млрд грн или почти $10 млрд, если курс вернется на 25 как того хотят гривневлошенцы.
Додано: Вів 15 гру, 2020 18:35
А теперь это огромное баблище хлынет волной на финансирование расходов. Тендеры будут просто трещать от объемов, эти дурные бабки надо будет освоить до 30 декабря.
Сегодня состоялся аукцион по размещению ОВГЗ в ходе аукциона удалось привлечь рекордную сумму.
гривны - 42,1 млрд
долларов - 266 млн
евро - 57 млн
Всего в гривневом эквиваленте 51,4 млрд грн.
Ставки выросли по всей кривой доходности.
Наибольшие суммы удалось привлечь на относительно короткие сроки 182 , 217 и 309 дней.
А вы говорите карантин, локдаун, да забудьте, тут такое баблище хлынуло, сейчас пойдут пилить это бабло с утроенной энергией.
Живите своим умом!
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