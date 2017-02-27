Принят бюджет 2021.
Финальная редакция законопроекта предусматривает 1,092 трлн грн доходов и 1,328 трлн грн расходов. Дефицит 246,35 млрд грн или почти $10 млрд, если курс вернется на 25 как того хотят гривневлошенцы.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 15 гру, 2020 18:34
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Принят бюджет 2021.
Финальная редакция законопроекта предусматривает 1,092 трлн грн доходов и 1,328 трлн грн расходов. Дефицит 246,35 млрд грн или почти $10 млрд, если курс вернется на 25 как того хотят гривневлошенцы.
Додано: Вів 15 гру, 2020 18:35
А теперь это огромное баблище хлынет волной на финансирование расходов. Тендеры будут просто трещать от объемов, эти дурные бабки надо будет освоить до 30 декабря.
Сегодня состоялся аукцион по размещению ОВГЗ в ходе аукциона удалось привлечь рекордную сумму.
гривны - 42,1 млрд
долларов - 266 млн
евро - 57 млн
Всего в гривневом эквиваленте 51,4 млрд грн.
Ставки выросли по всей кривой доходности.
Наибольшие суммы удалось привлечь на относительно короткие сроки 182 , 217 и 309 дней.
А вы говорите карантин, локдаун, да забудьте, тут такое баблище хлынуло, сейчас пойдут пилить это бабло с утроенной энергией.
Живите своим умом!
Додано: Вів 15 гру, 2020 18:42
Учитывая объем аукциона по привлечению ОВГЗ, теперь это бабло все хлынет на финансирование расходов бюджета.
Курс может опять начать расти к концу года.
Живите своим умом!
Додано: Вів 15 гру, 2020 18:42
Одно из ключевых требований МВФ - чтобы дефицит бюджета 2021 не превышал 5% ВВП. "Вписать" 246,35 млрд грн в этот лимит можно только, если долларовый эквивалент суммы не превысит 7 млрд (т.е. курс >35)
Додано: Вів 15 гру, 2020 18:52
В дополнение к ранее написанному обоснованию про влияние на курс заробитчан.
Валютный рынок в контексте ДС
Ещё одним из обоснований ты называл то что перед новым годом народ понесёт в обменки валюту чтобы накупить колбасы и горошка на оливье. И с этим тоже как-то не складывается: НБУ фіксує підвищений попит населення на валюту другий місяць поспіль
Востаннє редагувалось vitaliy_berdinskikh в Вів 15 гру, 2020 18:52, всього редагувалось 1 раз.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Вів 15 гру, 2020 18:52
Я тоже не совсем понимаю нахрена рисовать такие дефициты, а потом побираться по всему миру с протянутой рукой?
Блин, ну сделайте дефицит 100 ярдов при таком бюджете и всё будет тип-топ//)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
Додано: Вів 15 гру, 2020 19:02
Додано: Вів 15 гру, 2020 19:15
Панове, закликаю вас всіх, хто кілька сторінок не бачить помилки на порядок -- хоч інколи відпочивати від онЛайнів.
День-два без мережі, книги почитати -- то корисно.
87млрд$/40млн українців -- то має бути тисячі дві $. З хвостиком.
Але не двадцять!
А 10% -- то, відповідно, доларів 234 (456 на працюючих). А не 4000.
Але, я, звісно ж, теж проти держборгу.
Я взагалі не розумію -- як це: жити в боргу? Навіщо??
А особливо, якщо ті запозичення йдуть на закупівлю всілякого сміття. Що скоро опиниться на на наших і без того безрозмірних сміттєзвалищах...
P.S.
А щодо курсу -- то за моїми розрахунками інфляція (моїх витрат) цього року буде десь так 4-5%. viewtopic.php?p=4950244#p4950244
Та й офіційна теж десь така.
Нагадує 2013... Тоді вона бувала навіть від'ємна!
P.P.S.
А ще ціни схожі на 2013р. -- тоді теж імпортні сири з пліснявою (по акції) коштували як українські звичайні...
Востаннє редагувалось Bobua в Вів 15 гру, 2020 19:26, всього редагувалось 1 раз.
А чи ж не забагато податків ми (всі!) платимо? Половину заробітку!!! https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4532329#p4532329
Бонус до депо, ПромоКод: 8VHWSIY
Додано: Вів 15 гру, 2020 19:21
Живите своим умом!
Додано: Вів 15 гру, 2020 19:24
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