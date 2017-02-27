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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6979698069816982>
Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 18:34

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Принят бюджет 2021.

Финальная редакция законопроекта предусматривает 1,092 трлн грн доходов и 1,328 трлн грн расходов. Дефицит 246,35 млрд грн или почти $10 млрд, если курс вернется на 25 как того хотят гривневлошенцы.
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 18:35

А теперь это огромное баблище хлынет волной на финансирование расходов. Тендеры будут просто трещать от объемов, эти дурные бабки надо будет освоить до 30 декабря.

Сегодня состоялся аукцион по размещению ОВГЗ в ходе аукциона удалось привлечь рекордную сумму.
гривны - 42,1 млрд
долларов - 266 млн
евро - 57 млн
Всего в гривневом эквиваленте 51,4 млрд грн.

Ставки выросли по всей кривой доходности.
Наибольшие суммы удалось привлечь на относительно короткие сроки 182 , 217 и 309 дней.
А вы говорите карантин, локдаун, да забудьте, тут такое баблище хлынуло, сейчас пойдут пилить это бабло с утроенной энергией.

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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 18:42

Учитывая объем аукциона по привлечению ОВГЗ, теперь это бабло все хлынет на финансирование расходов бюджета.

Курс может опять начать расти к концу года.
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zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 18:42

  Zebra написав:Принят бюджет 2021.

Финальная редакция законопроекта предусматривает 1,092 трлн грн доходов и 1,328 трлн грн расходов. Дефицит 246,35 млрд грн или почти $10 млрд, если курс вернется на 25 как того хотят гривневлошенцы.


Одно из ключевых требований МВФ - чтобы дефицит бюджета 2021 не превышал 5% ВВП. "Вписать" 246,35 млрд грн в этот лимит можно только, если долларовый эквивалент суммы не превысит 7 млрд (т.е. курс >35) :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 18:52

  vitaliian написав:у меня блин обоснований - 3 вагона..


В дополнение к ранее написанному обоснованию про влияние на курс заробитчан.
Валютный рынок в контексте ДС

Ещё одним из обоснований ты называл то что перед новым годом народ понесёт в обменки валюту чтобы накупить колбасы и горошка на оливье. И с этим тоже как-то не складывается: НБУ фіксує підвищений попит населення на валюту другий місяць поспіль
Востаннє редагувалось vitaliy_berdinskikh в Вів 15 гру, 2020 18:52, всього редагувалось 1 раз.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 18:52

  Zebra написав:Принят бюджет 2021.

Финальная редакция законопроекта предусматривает 1,092 трлн грн доходов и 1,328 трлн грн расходов. Дефицит 246,35 млрд грн или почти $10 млрд, если курс вернется на 25 как того хотят гривневлошенцы.
Я тоже не совсем понимаю нахрена рисовать такие дефициты, а потом побираться по всему миру с протянутой рукой?
Блин, ну сделайте дефицит 100 ярдов при таком бюджете и всё будет тип-топ//)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 19:02

  asti написав:Блин, ну сделайте дефицит 100 ярдов при таком бюджете и всё будет тип-топ//)

Содержание офиса Президента вырастет, правительства, депутатов, судей (на конверты уже денег нет), прокуроров, прочих жизненно-важных органов.
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 19:15

  flyman написав:
  Zebra написав:Госдолг Украины $84 млрд или 70% ВВП был на октябрь. С ноябрьскими-декабрьскими заимствованиями наверно будет уже все $87 млрд. или 72% ВВП.

По 20 тысяч долларов на каждого украинца, из которых половина пенсионеры и дети, или вообще не проживают в Украине.

Фактически на каждого кто остался тут трудоспособен правительства набрали в долг по 40 тысяч долларов, из которых ежегодно, если успешно перезанимать нужно платить по $4000 процентов. И это при ВВП на душу населения в размере $3800.

І не в однім отім селі,

А скрізь на славній Україні

Людей у ярма запрягли

Пани лукаві…

Т.Г. Шевченко - ПРОРОЩИЩЕ!!!!

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де зрада?
закриють захищені витрати на 2020,
перекридитування під нижчий відсоток чим при Смолію,
номіновані в грн. а не в доларах чи єварах.



Панове, закликаю вас всіх, хто кілька сторінок не бачить помилки на порядок -- хоч інколи відпочивати від онЛайнів.
День-два без мережі, книги почитати -- то корисно.

87млрд$/40млн українців -- то має бути тисячі дві $. З хвостиком.
Але не двадцять!

А 10% -- то, відповідно, доларів 234 (456 на працюючих). А не 4000.


Але, я, звісно ж, теж проти держборгу.
Я взагалі не розумію -- як це: жити в боргу? Навіщо??
А особливо, якщо ті запозичення йдуть на закупівлю всілякого сміття. Що скоро опиниться на на наших і без того безрозмірних сміттєзвалищах... :(


P.S.
А щодо курсу -- то за моїми розрахунками інфляція (моїх витрат) цього року буде десь так 4-5%. viewtopic.php?p=4950244#p4950244
Та й офіційна теж десь така.
Нагадує 2013... Тоді вона бувала навіть від'ємна!

P.P.S.
А ще ціни схожі на 2013р. -- тоді теж імпортні сири з пліснявою (по акції) коштували як українські звичайні...
Востаннє редагувалось Bobua в Вів 15 гру, 2020 19:26, всього редагувалось 1 раз.
А чи ж не забагато податків ми (всі!) платимо? Половину заробітку!!! https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4532329#p4532329
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 19:21

Примерно 30 млрд грн из депозитных сертификатов ушло , похоже в ОВГЗ


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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 19:24

  Bobua написав:Панове, закликаю вас всіх, хто кілька сторінок не бачить помилки на порядок -- хоч інколи відпочивати від онЛайнів.
День-два без мережі, книги почитати -- то корисно.

10% населення роблять 90% ВВП - відома формула. Помилка на порядок - так :mrgreen:
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