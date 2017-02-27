RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6979698069816982
Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 19:26

  Zebra написав:Принят бюджет 2021.

Финальная редакция законопроекта предусматривает 1,092 трлн грн доходов и 1,328 трлн грн расходов. Дефицит 246,35 млрд грн или почти $10 млрд, если курс вернется на 25 как того хотят гривневлошенцы.

21,6% дефіцит, що є чимало, готуємся до двозначної інфляції та девалу
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22593
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1182 раз.
Подякували: 1676 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 19:33

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Сколько ещё продлиться укрепляж... На этой неделе если нырнем под 27,50 то нг встретим с курсом 27,15 - 27,30. Если не нырнем, тогда возможен быстрый откат до 28,30 ещё до нового года.

Нбу тормозит падение, а рост особо не сдерживает, поэтому падаем намного медленнее чем будем расти. после нг рынок отдадут спекулям играющим на повышение, когда основные воротилы будут греть животы на мальдивах, валютная мелочь попытается что то заработать.
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24/$ Не читаю Дед Мороз
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5305
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1095 раз.
Подякували: 1544 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 6979698069816982
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 2085, 2086, 2087
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
20867 2718562
Переглянути останнє повідомлення
Вів 15 гру, 2020 14:23
airmax78
Валютный рынок в мире 1 ... 731, 732, 733
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7323 1697790
Переглянути останнє повідомлення
Вів 15 гру, 2020 12:17
ЛОБ
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 62, 63, 64
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
634 144663
Переглянути останнє повідомлення
Суб 12 гру, 2020 05:18
Амвросий

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.