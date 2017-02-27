21,6% дефіцит, що є чимало, готуємся до двозначної інфляції та девалу
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 15 гру, 2020 19:26
21,6% дефіцит, що є чимало, готуємся до двозначної інфляції та девалу
https://fi202x.blogspot.com/
Додано: Вів 15 гру, 2020 19:33
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Сколько ещё продлиться укрепляж... На этой неделе если нырнем под 27,50 то нг встретим с курсом 27,15 - 27,30. Если не нырнем, тогда возможен быстрый откат до 28,30 ещё до нового года.
Нбу тормозит падение, а рост особо не сдерживает, поэтому падаем намного медленнее чем будем расти. после нг рынок отдадут спекулям играющим на повышение, когда основные воротилы будут греть животы на мальдивах, валютная мелочь попытается что то заработать.
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24/$ Не читаю Дед Мороз
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