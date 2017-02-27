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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6979698069816982>
Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 18:42

Учитывая объем аукциона по привлечению ОВГЗ, теперь это бабло все хлынет на финансирование расходов бюджета.

Курс может опять начать расти к концу года.
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 18:42

  Zebra написав:Принят бюджет 2021.

Финальная редакция законопроекта предусматривает 1,092 трлн грн доходов и 1,328 трлн грн расходов. Дефицит 246,35 млрд грн или почти $10 млрд, если курс вернется на 25 как того хотят гривневлошенцы.


Одно из ключевых требований МВФ - чтобы дефицит бюджета 2021 не превышал 5% ВВП. "Вписать" 246,35 млрд грн в этот лимит можно только, если долларовый эквивалент суммы не превысит 7 млрд (т.е. курс >35) :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 18:52

  vitaliian написав:у меня блин обоснований - 3 вагона..


В дополнение к ранее написанному обоснованию про влияние на курс заробитчан.
Валютный рынок в контексте ДС

Ещё одним из обоснований ты называл то что перед новым годом народ понесёт в обменки валюту чтобы накупить колбасы и горошка на оливье. И с этим тоже как-то не складывается: НБУ фіксує підвищений попит населення на валюту другий місяць поспіль
Востаннє редагувалось vitaliy_berdinskikh в Вів 15 гру, 2020 18:52, всього редагувалось 1 раз.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 18:52

  Zebra написав:Принят бюджет 2021.

Финальная редакция законопроекта предусматривает 1,092 трлн грн доходов и 1,328 трлн грн расходов. Дефицит 246,35 млрд грн или почти $10 млрд, если курс вернется на 25 как того хотят гривневлошенцы.
Я тоже не совсем понимаю нахрена рисовать такие дефициты, а потом побираться по всему миру с протянутой рукой?
Блин, ну сделайте дефицит 100 ярдов при таком бюджете и всё будет тип-топ//)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 19:15

  flyman написав:
  Zebra написав:Госдолг Украины $84 млрд или 70% ВВП был на октябрь. С ноябрьскими-декабрьскими заимствованиями наверно будет уже все $87 млрд. или 72% ВВП.

По 20 тысяч долларов на каждого украинца, из которых половина пенсионеры и дети, или вообще не проживают в Украине.

Фактически на каждого кто остался тут трудоспособен правительства набрали в долг по 40 тысяч долларов, из которых ежегодно, если успешно перезанимать нужно платить по $4000 процентов. И это при ВВП на душу населения в размере $3800.

І не в однім отім селі,

А скрізь на славній Україні

Людей у ярма запрягли

Пани лукаві…

Т.Г. Шевченко - ПРОРОЩИЩЕ!!!!

Зображення

де зрада?
закриють захищені витрати на 2020,
перекридитування під нижчий відсоток чим при Смолію,
номіновані в грн. а не в доларах чи єварах.



Панове, закликаю вас всіх, хто кілька сторінок не бачить помилки на порядок -- хоч інколи відпочивати від онЛайнів.
День-два без мережі, книги почитати -- то корисно.

87млрд$/40млн українців -- то має бути тисячі дві $. З хвостиком.
Але не двадцять!

А 10% -- то, відповідно, доларів 234 (456 на працюючих). А не 4000.


Але, я, звісно ж, теж проти держборгу.
Я взагалі не розумію -- як це: жити в боргу? Навіщо??
А особливо, якщо ті запозичення йдуть на закупівлю всілякого сміття. Що скоро опиниться на на наших і без того безрозмірних сміттєзвалищах... :(


P.S.
А щодо курсу -- то за моїми розрахунками інфляція (моїх витрат) цього року буде десь так 4-5%. viewtopic.php?p=4950244#p4950244
Та й офіційна теж десь така.
Нагадує 2013... Тоді вона бувала навіть від'ємна!

P.P.S.
А ще ціни схожі на 2013р. -- тоді теж імпортні сири з пліснявою (по акції) коштували як українські звичайні...
Востаннє редагувалось Bobua в Вів 15 гру, 2020 19:26, всього редагувалось 1 раз.
А чи ж не забагато податків ми (всі!) платимо? Половину заробітку!!! https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4532329#p4532329
Бонус до депо, ПромоКод: 8VHWSIY
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 19:21

Примерно 30 млрд грн из депозитных сертификатов ушло , похоже в ОВГЗ


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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 19:24

  Bobua написав:Панове, закликаю вас всіх, хто кілька сторінок не бачить помилки на порядок -- хоч інколи відпочивати від онЛайнів.
День-два без мережі, книги почитати -- то корисно.

10% населення роблять 90% ВВП - відома формула. Помилка на порядок - так :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 19:26

  Zebra написав:Принят бюджет 2021.

Финальная редакция законопроекта предусматривает 1,092 трлн грн доходов и 1,328 трлн грн расходов. Дефицит 246,35 млрд грн или почти $10 млрд, если курс вернется на 25 как того хотят гривневлошенцы.

21,6% дефіцит, що є чимало, готуємся до двозначної інфляції та девалу
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 19:33

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Сколько ещё продлиться укрепляж... На этой неделе если нырнем под 27,50 то нг встретим с курсом 27,15 - 27,30. Если не нырнем, тогда возможен быстрый откат до 28,30 ещё до нового года.

Нбу тормозит падение, а рост особо не сдерживает, поэтому падаем намного медленнее чем будем расти. после нг рынок отдадут спекулям играющим на повышение, когда основные воротилы будут греть животы на мальдивах, валютная мелочь попытается что то заработать.
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24/$ Не читаю Дед Мороз
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 20:27

  Zebra написав:Принят бюджет 2021.

Финальная редакция законопроекта предусматривает 1,092 трлн грн доходов и 1,328 трлн грн расходов. Дефицит 246,35 млрд грн или почти $10 млрд, если курс вернется на 25 как того хотят гривневлошенцы.


шото быстро ребята пошуршали баулами с баблом несогласным за их голоса. :twisted:
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