Учитывая объем аукциона по привлечению ОВГЗ, теперь это бабло все хлынет на финансирование расходов бюджета.
Курс может опять начать расти к концу года.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 15 гру, 2020 18:42
Учитывая объем аукциона по привлечению ОВГЗ, теперь это бабло все хлынет на финансирование расходов бюджета.
Курс может опять начать расти к концу года.
Живите своим умом!
Додано: Вів 15 гру, 2020 18:42
Одно из ключевых требований МВФ - чтобы дефицит бюджета 2021 не превышал 5% ВВП. "Вписать" 246,35 млрд грн в этот лимит можно только, если долларовый эквивалент суммы не превысит 7 млрд (т.е. курс >35)
Додано: Вів 15 гру, 2020 18:52
В дополнение к ранее написанному обоснованию про влияние на курс заробитчан.
Валютный рынок в контексте ДС
Ещё одним из обоснований ты называл то что перед новым годом народ понесёт в обменки валюту чтобы накупить колбасы и горошка на оливье. И с этим тоже как-то не складывается: НБУ фіксує підвищений попит населення на валюту другий місяць поспіль
Востаннє редагувалось vitaliy_berdinskikh в Вів 15 гру, 2020 18:52, всього редагувалось 1 раз.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Вів 15 гру, 2020 18:52
Я тоже не совсем понимаю нахрена рисовать такие дефициты, а потом побираться по всему миру с протянутой рукой?
Блин, ну сделайте дефицит 100 ярдов при таком бюджете и всё будет тип-топ//)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
Додано: Вів 15 гру, 2020 19:15
Панове, закликаю вас всіх, хто кілька сторінок не бачить помилки на порядок -- хоч інколи відпочивати від онЛайнів.
День-два без мережі, книги почитати -- то корисно.
87млрд$/40млн українців -- то має бути тисячі дві $. З хвостиком.
Але не двадцять!
А 10% -- то, відповідно, доларів 234 (456 на працюючих). А не 4000.
Але, я, звісно ж, теж проти держборгу.
Я взагалі не розумію -- як це: жити в боргу? Навіщо??
А особливо, якщо ті запозичення йдуть на закупівлю всілякого сміття. Що скоро опиниться на на наших і без того безрозмірних сміттєзвалищах...
P.S.
А щодо курсу -- то за моїми розрахунками інфляція (моїх витрат) цього року буде десь так 4-5%. viewtopic.php?p=4950244#p4950244
Та й офіційна теж десь така.
Нагадує 2013... Тоді вона бувала навіть від'ємна!
P.P.S.
А ще ціни схожі на 2013р. -- тоді теж імпортні сири з пліснявою (по акції) коштували як українські звичайні...
Востаннє редагувалось Bobua в Вів 15 гру, 2020 19:26, всього редагувалось 1 раз.
А чи ж не забагато податків ми (всі!) платимо? Половину заробітку!!! https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4532329#p4532329
Бонус до депо, ПромоКод: 8VHWSIY
Додано: Вів 15 гру, 2020 19:21
Живите своим умом!
Додано: Вів 15 гру, 2020 19:24
Додано: Вів 15 гру, 2020 19:26
21,6% дефіцит, що є чимало, готуємся до двозначної інфляції та девалу
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Додано: Вів 15 гру, 2020 19:33
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Сколько ещё продлиться укрепляж... На этой неделе если нырнем под 27,50 то нг встретим с курсом 27,15 - 27,30. Если не нырнем, тогда возможен быстрый откат до 28,30 ещё до нового года.
Нбу тормозит падение, а рост особо не сдерживает, поэтому падаем намного медленнее чем будем расти. после нг рынок отдадут спекулям играющим на повышение, когда основные воротилы будут греть животы на мальдивах, валютная мелочь попытается что то заработать.
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24/$ Не читаю Дед Мороз
Додано: Вів 15 гру, 2020 20:27
шото быстро ребята пошуршали баулами с баблом несогласным за их голоса.
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