Alex2007 написав:
шото быстро ребята пошуршали баулами с баблом несогласным за их голоса.
Якби не було бюджета, то не було валютних кредитів під ялинку
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 15 гру, 2020 20:55
Якби не було бюджета, то не було валютних кредитів під ялинку
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Додано: Вів 15 гру, 2020 21:23
Судя по структуре сроков овгз, оттоку с депо- и 2 валютным размещениям,
правы те, кто говорит, как Со8а, что завтра на кассе еще и спрос может возникнуть.
Даже если нет, то "слив" на овгз тянет макс. на 10 (порядка 30 - с недельных и суточных, 12 - перевклад), из которых большАя часть была слита вчера и сегодня. Почему бы завтра после обеда (или уже в Чт.) на МБ не развернуться (да и НБУ переделил портфели и занялся откупом)?
Так что 27.5 не исключено, но я бы сильно на это не считал.
Другое дело, что, помимо нашего бюджетного цирка с зелеными конями, для бакса, в частности, на ближайшие пару дней, есть вещи поинтересней: 30-месячный минимум, разделенный пакет стимулов и сегодня-завтрашнее резюме ФРС.
Больше 50% что помогут завтра грн., но и обратный исход не исключен.
Тогда на следующей неделе (постной для экспорта и наоборот для импорта) - повернемся и таки отскочим до НГ на 28+ (тем более, что и от маленького попила под елочкой слуги тоже не смогли отказаться, народные традиции они такие).
п.с. можно еще вспомнить, куда повернул рынок 26.12.19, после ожидаемого, но не сбывшегося слива части куша из Стокгольмского арбитража.
Востаннє редагувалось matroSkin в Вів 15 гру, 2020 21:43, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 15 гру, 2020 21:38
Якби не було вчорашнього підсумку в колегії виборців, то не було б ані кредитів с макрофіном (на 2+ лярда за тиждень краників навідкручували), ані бюджету у відносно пристойних рамках (5% від ВВП - це не жах-жах для нас у 2021, це просто жах )
Додано: Вів 15 гру, 2020 21:43
matroSkin то что спрос притаился это 100%, кому охота брать то что завтра будет дешевле? Как только они увидят разворот курс полетит вверх семимильными шагами (по 20-30коп/ в день) но имхо выше 28,40 не будет ни в декабре ни в январе, это психологический рубеж который меняет планы по покупке валюты (затариться дорогим долларом для импортера как маленькое харакири)
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24/$ Не читаю Дед Мороз
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