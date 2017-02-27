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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6979698069816982
Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 20:55

  Alex2007 написав:
  Zebra написав:Принят бюджет 2021.

Финальная редакция законопроекта предусматривает 1,092 трлн грн доходов и 1,328 трлн грн расходов. Дефицит 246,35 млрд грн или почти $10 млрд, если курс вернется на 25 как того хотят гривневлошенцы.


шото быстро ребята пошуршали баулами с баблом несогласным за их голоса. :twisted:

Якби не було бюджета, то не було валютних кредитів під ялинку
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flyman
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 21:23

  vitaliian написав:Сколько ещё продлиться укрепляж... На этой неделе если нырнем под 27,50 то нг встретим с курсом 27,15 - 27,30. Если не нырнем, тогда возможен быстрый откат до 28,30 ещё до нового года.

Нбу тормозит падение, а рост особо не сдерживает, поэтому падаем намного медленнее чем будем расти. после нг рынок отдадут спекулям играющим на повышение, когда основные воротилы будут греть животы на мальдивах, валютная мелочь попытается что то заработать.


Судя по структуре сроков овгз, оттоку с депо- и 2 валютным размещениям,
правы те, кто говорит, как Со8а, что завтра на кассе еще и спрос может возникнуть.
Даже если нет, то "слив" на овгз тянет макс. на 10 (порядка 30 - с недельных и суточных, 12 - перевклад), из которых большАя часть была слита вчера и сегодня. Почему бы завтра после обеда (или уже в Чт.) на МБ не развернуться (да и НБУ переделил портфели и занялся откупом)?
Так что 27.5 не исключено, но я бы сильно на это не считал.

Другое дело, что, помимо нашего бюджетного цирка с зелеными конями, для бакса, в частности, на ближайшие пару дней, есть вещи поинтересней: 30-месячный минимум, разделенный пакет стимулов и сегодня-завтрашнее резюме ФРС.
Больше 50% что помогут завтра грн., но и обратный исход не исключен.

Тогда на следующей неделе (постной для экспорта и наоборот для импорта) - повернемся и таки отскочим до НГ на 28+ (тем более, что и от маленького попила под елочкой слуги тоже не смогли отказаться, народные традиции они такие).

п.с. можно еще вспомнить, куда повернул рынок 26.12.19, после ожидаемого, но не сбывшегося слива части куша из Стокгольмского арбитража.
Востаннє редагувалось matroSkin в Вів 15 гру, 2020 21:43, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 21:38

  flyman написав:
  Alex2007 написав:
  Zebra написав:Принят бюджет 2021.

Финальная редакция законопроекта предусматривает 1,092 трлн грн доходов и 1,328 трлн грн расходов. Дефицит 246,35 млрд грн или почти $10 млрд, если курс вернется на 25 как того хотят гривневлошенцы.


шото быстро ребята пошуршали баулами с баблом несогласным за их голоса. :twisted:


Якби не було бюджета, то не було валютних кредитів під ялинку


Якби не було вчорашнього підсумку в колегії виборців, то не було б ані кредитів с макрофіном (на 2+ лярда за тиждень краників навідкручували), ані бюджету у відносно пристойних рамках (5% від ВВП - це не жах-жах для нас у 2021, це просто жах :mrgreen:)
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 21:43

matroSkin то что спрос притаился это 100%, кому охота брать то что завтра будет дешевле? Как только они увидят разворот курс полетит вверх семимильными шагами (по 20-30коп/ в день) но имхо выше 28,40 не будет ни в декабре ни в январе, это психологический рубеж который меняет планы по покупке валюты (затариться дорогим долларом для импортера как маленькое харакири)
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24/$ Не читаю Дед Мороз
vitaliian
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