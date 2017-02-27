Додано: Вів 15 гру, 2020 21:43

matroSkin то что спрос притаился это 100%, кому охота брать то что завтра будет дешевле? Как только они увидят разворот курс полетит вверх семимильными шагами (по 20-30коп/ в день) но имхо выше 28,40 не будет ни в декабре ни в январе, это психологический рубеж который меняет планы по покупке валюты (затариться дорогим долларом для импортера как маленькое харакири)

верю в евро... по 1,4

минимальный курс гривны в 2021 - 24/$ Не читаю Дед Мороз