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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6980698169826983>
Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 20:55

  Alex2007 написав:
  Zebra написав:Принят бюджет 2021.

Финальная редакция законопроекта предусматривает 1,092 трлн грн доходов и 1,328 трлн грн расходов. Дефицит 246,35 млрд грн или почти $10 млрд, если курс вернется на 25 как того хотят гривневлошенцы.


шото быстро ребята пошуршали баулами с баблом несогласным за их голоса. :twisted:

Якби не було бюджета, то не було валютних кредитів під ялинку
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flyman
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 21:23

  vitaliian написав:Сколько ещё продлиться укрепляж... На этой неделе если нырнем под 27,50 то нг встретим с курсом 27,15 - 27,30. Если не нырнем, тогда возможен быстрый откат до 28,30 ещё до нового года.

Нбу тормозит падение, а рост особо не сдерживает, поэтому падаем намного медленнее чем будем расти. после нг рынок отдадут спекулям играющим на повышение, когда основные воротилы будут греть животы на мальдивах, валютная мелочь попытается что то заработать.


Судя по структуре сроков овгз, оттоку с депо- и 2 валютным размещениям,
правы те, кто говорит, как Со8а, что завтра на кассе еще и спрос может возникнуть.
Даже если нет, то "слив" на овгз тянет макс. на 10 (порядка 30 - с недельных и суточных, 12 - перевклад), из которых большАя часть была слита вчера и сегодня. Почему бы завтра после обеда (или уже в Чт.) на МБ не развернуться (да и НБУ переделил портфели и занялся откупом)?
Так что 27.5 не исключено, но я бы сильно на это не считал.

Другое дело, что, помимо нашего бюджетного цирка с зелеными конями, для бакса, в частности, на ближайшие пару дней, есть вещи поинтересней: 30-месячный минимум, разделенный пакет стимулов и сегодня-завтрашнее резюме ФРС.
Больше 50% что помогут завтра грн., но и обратный исход не исключен.

Тогда на следующей неделе (постной для экспорта и наоборот для импорта) - повернемся и таки отскочим до НГ на 28+ (тем более, что и от маленького попила под елочкой слуги тоже не смогли отказаться, народные традиции они такие).

п.с. можно еще вспомнить, куда повернул рынок 26.12.19, после ожидаемого, но не сбывшегося слива части куша из Стокгольмского арбитража.
Востаннє редагувалось matroSkin в Вів 15 гру, 2020 21:43, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 21:38

  flyman написав:
  Alex2007 написав:
  Zebra написав:Принят бюджет 2021.

Финальная редакция законопроекта предусматривает 1,092 трлн грн доходов и 1,328 трлн грн расходов. Дефицит 246,35 млрд грн или почти $10 млрд, если курс вернется на 25 как того хотят гривневлошенцы.


шото быстро ребята пошуршали баулами с баблом несогласным за их голоса. :twisted:


Якби не було бюджета, то не було валютних кредитів під ялинку


Якби не було вчорашнього підсумку в колегії виборців, то не було б ані кредитів с макрофіном (на 2+ лярда за тиждень краників навідкручували), ані бюджету у відносно пристойних рамках (5% від ВВП - це не жах-жах для нас у 2021, це просто жах :mrgreen:)
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 21:43

matroSkin то что спрос притаился это 100%, кому охота брать то что завтра будет дешевле? Как только они увидят разворот курс полетит вверх семимильными шагами (по 20-30коп/ в день) но имхо выше 28,40 не будет ни в декабре ни в январе, это психологический рубеж который влияет на планы по покупке валюты.
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24/$ Не читаю Дед Мороз
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 21:51

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  matroSkin написав:Якби не було вчорашнього підсумку в колегії виборців, то не було б ані кредитів с макрофіном (на 2+ лярда за тиждень краників навідкручували), ані бюджету у відносно пристойних рамках (5% від ВВП - це не жах-жах для нас у 2021, це просто жах )


я так розумію, наш мінфін за останні 2 тижні залучив все що хотів: близько 60 млрд гривень та близько 1.5 млрд долл. (=42 млрд грн), тобто 100 млрд.
А хотіли, зі слів Шмигалів, 50-60 млрд у гривні та 1 млрд дол. зовнішніх.
Всі інші додаткові до цих запозиченнь у цьому році - то вже таке.

Одне єдине для мене залишається не до кінця зрозумілим: яким чином мінфін технічно організовує конвертацію валютних запозичень у гривневі залишки для гривневих видатків бюджету. Йде до підсобки НБУ чи як?
Alex2007
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 22:02

  Олежан написав:
  Zebra написав:Получается в следующем году нужно будет перезанять на 50 млрд грн больше, чтоб не обанкротиться? Было 702 млрд грн плана (~ $25 млрд). А станет $27 млрд ?

Каждый месяц правительству в 2021 нужно будет перезанимать $2,1 млрд - чтоб не обанкротиться?

И это при бюджете в $40 млрд? И ВВП $120 млрд ?

Или Запад нам как всегда поможет?

посмотри с другой стороны
в прошлый раз занимали под 15-17%
сейчас под 10.5-11
профит на лицо

Какой профит,если сумма долга растет? Утрируя,что лучше,когда должен ярд под 1% или сто гривен под 100%?Впрочем,если брать и не отдавать или включать попандопуло типа я себе ещё нарисую, тогда да,жизнь удалась.Очевидно же,что голохвастов банкрут и все эти займы на проедание,латание огромных бюджетных дыр.Итог будет классическим.
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 22:05

  zzzzzz написав:А теперь это огромное баблище хлынет волной на финансирование расходов. Тендеры будут просто трещать от объемов, эти дурные бабки надо будет освоить до 30 декабря.

Сегодня состоялся аукцион по размещению ОВГЗ в ходе аукциона удалось привлечь рекордную сумму.
гривны - 42,1 млрд
долларов - 266 млн
евро - 57 млн
Всего в гривневом эквиваленте 51,4 млрд грн.

Ставки выросли по всей кривой доходности.
Наибольшие суммы удалось привлечь на относительно короткие сроки 182 , 217 и 309 дней.
А вы говорите карантин, локдаун, да забудьте, тут такое баблище хлынуло, сейчас пойдут пилить это бабло с утроенной энергией.

Зображення

А кто покупатели?
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 22:09

vitaliian
Согласен. Мой коридор до конца января (а лучше сказать - до 25.01) на МБ:
27,5 - 28,5. а вероятнее - более узко: 27,6 - 27,40
Главное, чтоб ковбои не перестарались и ногу себе не отстрелили на этой неделе.
И не забываем, что на 2-й декаде января, вместо коронного выхода на МБ продавцов новогоднего счастья - плановый локдаун, спрос - "пригнічений"
matroSkin
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 22:14

  Starikan написав:Угу.
Если бы все нормально платили налоги и не было бы зарплат в конвертах - не нужно было бы никаких запозычень :wink:


А "нормально" это как? Процентов 90 с доходов или разрешите столько отдавать всё таки от прибыли? :wink: Повесьте пожалуйста у себя в подписи свою фотку, мы хоть посмотрим на человека, верящего, что наши нынешнии керманычи не про..рут любые деньги на всякую куйню.
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 22:16

  matroSkin написав:И не забываем, что на 2-й декаде января, вместо коронного выхода на МБ продавцов новогоднего счастья - плановый локдаун, спрос - "пригнічений"

Если опять начнут играть в игру "самальоты с долларами не летают", то спрос будет хороший
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