Alex2007 написав:
шото быстро ребята пошуршали баулами с баблом несогласным за их голоса.
Якби не було бюджета, то не було валютних кредитів під ялинку
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 15 гру, 2020 20:55
Якби не було бюджета, то не було валютних кредитів під ялинку
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Додано: Вів 15 гру, 2020 21:23
Судя по структуре сроков овгз, оттоку с депо- и 2 валютным размещениям,
правы те, кто говорит, как Со8а, что завтра на кассе еще и спрос может возникнуть.
Даже если нет, то "слив" на овгз тянет макс. на 10 (порядка 30 - с недельных и суточных, 12 - перевклад), из которых большАя часть была слита вчера и сегодня. Почему бы завтра после обеда (или уже в Чт.) на МБ не развернуться (да и НБУ переделил портфели и занялся откупом)?
Так что 27.5 не исключено, но я бы сильно на это не считал.
Другое дело, что, помимо нашего бюджетного цирка с зелеными конями, для бакса, в частности, на ближайшие пару дней, есть вещи поинтересней: 30-месячный минимум, разделенный пакет стимулов и сегодня-завтрашнее резюме ФРС.
Больше 50% что помогут завтра грн., но и обратный исход не исключен.
Тогда на следующей неделе (постной для экспорта и наоборот для импорта) - повернемся и таки отскочим до НГ на 28+ (тем более, что и от маленького попила под елочкой слуги тоже не смогли отказаться, народные традиции они такие).
п.с. можно еще вспомнить, куда повернул рынок 26.12.19, после ожидаемого, но не сбывшегося слива части куша из Стокгольмского арбитража.
Востаннє редагувалось matroSkin в Вів 15 гру, 2020 21:43, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 15 гру, 2020 21:38
Якби не було вчорашнього підсумку в колегії виборців, то не було б ані кредитів с макрофіном (на 2+ лярда за тиждень краників навідкручували), ані бюджету у відносно пристойних рамках (5% від ВВП - це не жах-жах для нас у 2021, це просто жах )
Додано: Вів 15 гру, 2020 21:43
matroSkin то что спрос притаился это 100%, кому охота брать то что завтра будет дешевле? Как только они увидят разворот курс полетит вверх семимильными шагами (по 20-30коп/ в день) но имхо выше 28,40 не будет ни в декабре ни в январе, это психологический рубеж который влияет на планы по покупке валюты.
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24/$ Не читаю Дед Мороз
Додано: Вів 15 гру, 2020 21:51
Re: Валютный рынок в контексте ДС
я так розумію, наш мінфін за останні 2 тижні залучив все що хотів: близько 60 млрд гривень та близько 1.5 млрд долл. (=42 млрд грн), тобто 100 млрд.
А хотіли, зі слів Шмигалів, 50-60 млрд у гривні та 1 млрд дол. зовнішніх.
Всі інші додаткові до цих запозиченнь у цьому році - то вже таке.
Одне єдине для мене залишається не до кінця зрозумілим: яким чином мінфін технічно організовує конвертацію валютних запозичень у гривневі залишки для гривневих видатків бюджету. Йде до підсобки НБУ чи як?
Додано: Вів 15 гру, 2020 22:02
Какой профит,если сумма долга растет? Утрируя,что лучше,когда должен ярд под 1% или сто гривен под 100%?Впрочем,если брать и не отдавать или включать попандопуло типа я себе ещё нарисую, тогда да,жизнь удалась.Очевидно же,что голохвастов банкрут и все эти займы на проедание,латание огромных бюджетных дыр.Итог будет классическим.
Додано: Вів 15 гру, 2020 22:05
А кто покупатели?
Додано: Вів 15 гру, 2020 22:09
vitaliian
Согласен. Мой коридор до конца января (а лучше сказать - до 25.01) на МБ:
27,5 - 28,5. а вероятнее - более узко: 27,6 - 27,40
Главное, чтоб ковбои не перестарались и ногу себе не отстрелили на этой неделе.
И не забываем, что на 2-й декаде января, вместо коронного выхода на МБ продавцов новогоднего счастья - плановый локдаун, спрос - "пригнічений"
Додано: Вів 15 гру, 2020 22:14
А "нормально" это как? Процентов 90 с доходов или разрешите столько отдавать всё таки от прибыли? Повесьте пожалуйста у себя в подписи свою фотку, мы хоть посмотрим на человека, верящего, что наши нынешнии керманычи не про..рут любые деньги на всякую куйню.
Додано: Вів 15 гру, 2020 22:16
Если опять начнут играть в игру "самальоты с долларами не летают", то спрос будет хороший
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