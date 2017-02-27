НБУ друкує набагато повільніше тому курс долара продовжить рух вниз
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить. "Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Alex2007 написав:Одне єдине для мене залишається не до кінця зрозумілим: яким чином мінфін технічно організовує конвертацію валютних запозичень у гривневі залишки для гривневих видатків бюджету. Йде до підсобки НБУ чи як?
Валютні ОВДП продаються за гривню, тільки виплачуються у валюті. А от де саме береться валюта для виплат? Мабуть, готують заздалегідь.