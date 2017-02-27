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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6980698169826983
Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 22:20

Зображення
НБУ друкує набагато повільніше тому курс долара продовжить рух вниз
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 22:40

  Вкладчик1234 написав:
  matroSkin написав:И не забываем, что на 2-й декаде января, вместо коронного выхода на МБ продавцов новогоднего счастья - плановый локдаун, спрос - "пригнічений"

Если опять начнут играть в игру "самальоты с долларами не летают", то спрос будет хороший

Если опять смогут напугать наш нарид чем то подобным.
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24/$ Не читаю Дед Мороз
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 22:56

  Alex2007 написав:Одне єдине для мене залишається не до кінця зрозумілим: яким чином мінфін технічно організовує конвертацію валютних запозичень у гривневі залишки для гривневих видатків бюджету. Йде до підсобки НБУ чи як?


Валютні ОВДП продаються за гривню, тільки виплачуються у валюті.
А от де саме береться валюта для виплат? Мабуть, готують заздалегідь.
sergey_sryvkin
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