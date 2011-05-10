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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6980698169826983
Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 22:20

Зображення
НБУ друкує набагато повільніше тому курс долара продовжить рух вниз
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 22:40

  Вкладчик1234 написав:
  matroSkin написав:И не забываем, что на 2-й декаде января, вместо коронного выхода на МБ продавцов новогоднего счастья - плановый локдаун, спрос - "пригнічений"

Если опять начнут играть в игру "самальоты с долларами не летают", то спрос будет хороший

Если опять смогут напугать наш нарид чем то подобным.
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24/$ Не читаю Дед Мороз
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 22:56

  Alex2007 написав:Одне єдине для мене залишається не до кінця зрозумілим: яким чином мінфін технічно організовує конвертацію валютних запозичень у гривневі залишки для гривневих видатків бюджету. Йде до підсобки НБУ чи як?


Валютні ОВДП продаються за гривню, тільки виплачуються у валюті.
А от де саме береться валюта для виплат? Мабуть, готують заздалегідь.
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 23:52

  goldfinger написав:
  Олежан написав:
  Zebra написав:Получается в следующем году нужно будет перезанять на 50 млрд грн больше, чтоб не обанкротиться? Было 702 млрд грн плана (~ $25 млрд). А станет $27 млрд ?

Каждый месяц правительству в 2021 нужно будет перезанимать $2,1 млрд - чтоб не обанкротиться?

И это при бюджете в $40 млрд? И ВВП $120 млрд ?

Или Запад нам как всегда поможет?

посмотри с другой стороны
в прошлый раз занимали под 15-17%
сейчас под 10.5-11
профит на лицо

Какой профит,если сумма долга растет? Утрируя,что лучше,когда должен ярд под 1% или сто гривен под 100%?Впрочем,если брать и не отдавать или включать попандопуло типа я себе ещё нарисую, тогда да,жизнь удалась.Очевидно же,что голохвастов банкрут и все эти займы на проедание,латание огромных бюджетных дыр.Итог будет классическим.

лутшє 10000 грн під 1%
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 00:44

  Ukrainian написав: НБУ друкує набагато повільніше тому курс долара продовжить рух вниз

А ці надруковані долари вже прийшли в Україну?
zRadio публікував графіки доларового мультиплікатора декілька місяців тому.
З них виходить, що надруковані долари майже в обіг не потрапляють.
QE-1,2,3,4... тому підтвердження, коли надруковане перерозподілили активи у США, та було зв'язане депосертифікатами.
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 01:06

  sergey_sryvkin написав:
  Alex2007 написав:Одне єдине для мене залишається не до кінця зрозумілим: яким чином мінфін технічно організовує конвертацію валютних запозичень у гривневі залишки для гривневих видатків бюджету. Йде до підсобки НБУ чи як?


Валютні ОВДП продаються за гривню, тільки виплачуються у валюті.
А от де саме береться валюта для виплат? Мабуть, готують заздалегідь.


?
Приносится валюта и за нее покупаются валютные ОВГЗ. Гривни тут нет!

"яким чином мінфін технічно організовує конвертацію валютних запозичень у гривневі залишки для гривневих видатків бюджету" - а через МБ разве нельзя пропустить?
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rasmus
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 01:20

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  rasmus написав:"яким чином мінфін технічно організовує конвертацію валютних запозичень у гривневі залишки для гривневих видатків бюджету" - а через МБ разве нельзя пропустить?


Вот. В том то и дело. Но на тонком рынке последствия от пропуска такого количества последних валютных привлечений (1.5 млрд) через межбанк чреваты . :shock: (а у нас сейчас ситуация, насколько я понимаю, такая, что все или большинство оставшихся расходов в этом году идут в гривне и нужны именно гривны для внутренних расходов; и валютных погашений в этом году толком же нету ну или пара сотен миллионов, или я что-то пропустил).
Просто хочу понять, может ли минфин тихо без лишней пыли сконвертировать в нбу полученные позыки на гривну и никто их не видит и не слышит на межбанке (например, через какой-то (скрытый) аукцион/интервенцию под кого-то конкретного)?
Alex2007
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