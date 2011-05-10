Додано: Сер 16 гру, 2020 01:20

rasmus написав: "яким чином мінфін технічно організовує конвертацію валютних запозичень у гривневі залишки для гривневих видатків бюджету" - а через МБ разве нельзя пропустить? "яким чином мінфін технічно організовує конвертацію валютних запозичень у гривневі залишки для гривневих видатків бюджету" -

Вот. В том то и дело. Но на тонком рынке последствия от пропуска такого количества последних валютных привлечений (1.5 млрд) через межбанк чреваты .(а у нас сейчас ситуация, насколько я понимаю, такая, что все или большинство оставшихся расходов в этом году идут в гривне и нужны именно гривны для внутренних расходов; и валютных погашений в этом году толком же нету ну или пара сотен миллионов, или я что-то пропустил).Просто хочу понять, может ли минфин тихо без лишней пыли сконвертировать в нбу полученные позыки на гривну и никто их не видит и не слышит на межбанке (например, через какой-то (скрытый) аукцион/интервенцию под кого-то конкретного)?