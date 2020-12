Додано: Сер 16 гру, 2020 01:06

sergey_sryvkin написав: Alex2007 написав: Одне єдине для мене залишається не до кінця зрозумілим: яким чином мінфін технічно організовує конвертацію валютних запозичень у гривневі залишки для гривневих видатків бюджету. Йде до підсобки НБУ чи як? Одне єдине для мене залишається не до кінця зрозумілим: яким чином мінфін технічно організовує конвертаціюзапозичень у гривневі залишки длявидатків бюджету. Йде до підсобки НБУ чи як?



Валютні ОВДП продаються за гривню, тільки виплачуються у валюті.

А от де саме береться валюта для виплат? Мабуть, готують заздалегідь. Валютні ОВДП продаються за гривню, тільки виплачуються у валюті.А от де саме береться валюта для виплат? Мабуть, готують заздалегідь.



?

Приносится валюта и за нее покупаются валютные ОВГЗ. Гривни тут нет!



"яким чином мінфін технічно організовує конвертацію валютних запозичень у гривневі залишки для гривневих видатків бюджету" - а через МБ разве нельзя пропустить? Приносится валюта и за нее покупаются валютные ОВГЗ. Гривни тут нет!"яким чином мінфін технічно організовує конвертаціюзапозичень у гривневі залишки длявидатків бюджету" - а через МБ разве нельзя пропустить?

