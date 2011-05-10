НБУ друкує набагато повільніше тому курс долара продовжить рух вниз
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить. "Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Alex2007 написав:Одне єдине для мене залишається не до кінця зрозумілим: яким чином мінфін технічно організовує конвертацію валютних запозичень у гривневі залишки для гривневих видатків бюджету. Йде до підсобки НБУ чи як?
Валютні ОВДП продаються за гривню, тільки виплачуються у валюті. А от де саме береться валюта для виплат? Мабуть, готують заздалегідь.
Zebra написав:Получается в следующем году нужно будет перезанять на 50 млрд грн больше, чтоб не обанкротиться? Было 702 млрд грн плана (~ $25 млрд). А станет $27 млрд ?
Каждый месяц правительству в 2021 нужно будет перезанимать $2,1 млрд - чтоб не обанкротиться?
И это при бюджете в $40 млрд? И ВВП $120 млрд ?
Или Запад нам как всегда поможет?
посмотри с другой стороны в прошлый раз занимали под 15-17% сейчас под 10.5-11 профит на лицо
Какой профит,если сумма долга растет? Утрируя,что лучше,когда должен ярд под 1% или сто гривен под 100%?Впрочем,если брать и не отдавать или включать попандопуло типа я себе ещё нарисую, тогда да,жизнь удалась.Очевидно же,что голохвастов банкрут и все эти займы на проедание,латание огромных бюджетных дыр.Итог будет классическим.
Ukrainian написав: НБУ друкує набагато повільніше тому курс долара продовжить рух вниз
А ці надруковані долари вже прийшли в Україну? zRadio публікував графіки доларового мультиплікатора декілька місяців тому. З них виходить, що надруковані долари майже в обіг не потрапляють. QE-1,2,3,4... тому підтвердження, коли надруковане перерозподілили активи у США, та було зв'язане депосертифікатами.
Alex2007 написав:Одне єдине для мене залишається не до кінця зрозумілим: яким чином мінфін технічно організовує конвертацію валютних запозичень у гривневі залишки для гривневих видатків бюджету. Йде до підсобки НБУ чи як?
Валютні ОВДП продаються за гривню, тільки виплачуються у валюті. А от де саме береться валюта для виплат? Мабуть, готують заздалегідь.
? Приносится валюта и за нее покупаются валютные ОВГЗ. Гривни тут нет!
"яким чином мінфін технічно організовує конвертацію валютних запозичень у гривневі залишки для гривневих видатків бюджету" - а через МБ разве нельзя пропустить?
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rasmus написав:"яким чином мінфін технічно організовує конвертацію валютних запозичень у гривневі залишки для гривневих видатків бюджету" - а через МБ разве нельзя пропустить?
Вот. В том то и дело. Но на тонком рынке последствия от пропуска такого количества последних валютных привлечений (1.5 млрд) через межбанк чреваты . (а у нас сейчас ситуация, насколько я понимаю, такая, что все или большинство оставшихся расходов в этом году идут в гривне и нужны именно гривны для внутренних расходов; и валютных погашений в этом году толком же нету ну или пара сотен миллионов, или я что-то пропустил). Просто хочу понять, может ли минфин тихо без лишней пыли сконвертировать в нбу полученные позыки на гривну и никто их не видит и не слышит на межбанке (например, через какой-то (скрытый) аукцион/интервенцию под кого-то конкретного)?
sergey_sryvkin написав:Валютні ОВДП продаються за гривню, тільки виплачуються у валюті. А от де саме береться валюта для виплат? Мабуть, готують заздалегідь.
? Приносится валюта и за нее покупаются валютные ОВГЗ. Гривни тут нет!
Да, именно так.
Під час продажу банком-первинним дилером ОВДП в іноземній валюті на вторинному ринку розрахунки здійснюються у гривні. Водночас розрахунки за результатами первинного розміщення здійснюються у валюті випуску облігацій. https://old.bank.gov.ua/control/uk/publ ... d=26137320
Ukrainian написав: НБУ друкує набагато повільніше тому курс долара продовжить рух вниз
А ці надруковані долари вже прийшли в Україну? zRadio публікував графіки доларового мультиплікатора декілька місяців тому. З них виходить, що надруковані долари майже в обіг не потрапляють. QE-1,2,3,4... тому підтвердження, коли надруковане перерозподілили активи у США, та було зв'язане депосертифікатами.
Ці надруковані долари йдуть на фінансування величезної діри в бюджеті штатів в тому числі на виплати зп держслужбовцям, на виплати тисячів доларів кожному американцю (ковідних стимулів), на фінансування ремонту американських доріг на купівлю китайських ліхтариків та української соняшникової олії і тд Американцям не потрібно підвищувати продуктивність праці та піднімати податки вони просто можуть друкувати долари і весь світ з радістю все для них виробить. P.S. Наразі іде торгівля щоб ще 1.4 трлн дол до друкувати. Уже майже проштовхнули і мільйони американців з не терпінням чекають дармових грошей. Отак і живуть від стимулюса і до стимулюса.
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить. "Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
ОлегВМ написав:Під час продажу банком-первинним дилером ОВДП в іноземній валюті на вторинному ринку розрахунки здійснюються у гривні. Водночас розрахунки за результатами первинного розміщення здійснюються у валюті випуску облігацій.[/i]
тоесть вся эта финансовая пирамида одномоментно рухнет когда прийдет время делать выплаты по этим ОВГЗ с процентами, а желающих одолжить ещё больше не найдется?