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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6981698269836984
Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 06:25

Амвросий
Да, такая мелочь может подкосить даже МММ.
antidot_aspirin
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Амвросий

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