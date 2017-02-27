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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 16 гру, 2020 05:58
ОлегВМ написав:
Під час продажу банком-первинним дилером ОВДП в іноземній валюті на вторинному ринку розрахунки здійснюються у гривні. Водночас розрахунки за результатами первинного розміщення здійснюються у валюті випуску облігацій
.[/i]
тоесть вся эта финансовая пирамида одномоментно рухнет когда прийдет время делать выплаты по этим ОВГЗ с процентами, а желающих одолжить ещё больше не найдется?
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Амвросий
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Додано: Сер 16 гру, 2020 06:25
Амвросий
Да, такая мелочь может подкосить даже МММ.
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Додано: Сер 16 гру, 2020 08:06
Хто в курсі - який курс закладено до Бюджету-2021 тупими аналітиками бюджетного комітету і схвалено сліпими депутанами ?
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