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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6981698269836984
Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 05:58

  ОлегВМ написав:Під час продажу банком-первинним дилером ОВДП в іноземній валюті на вторинному ринку розрахунки здійснюються у гривні. Водночас розрахунки за результатами первинного розміщення здійснюються у валюті випуску облігацій.[/i]


тоесть вся эта финансовая пирамида одномоментно рухнет когда прийдет время делать выплаты по этим ОВГЗ с процентами, а желающих одолжить ещё больше не найдется?
Амвросий
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Амвросий
Да, такая мелочь может подкосить даже МММ.
antidot_aspirin
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 08:06

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Хто в курсі - який курс закладено до Бюджету-2021 тупими аналітиками бюджетного комітету і схвалено сліпими депутанами ?
alex10
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