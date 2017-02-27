ОлегВМ написав:Під час продажу банком-первинним дилером ОВДП в іноземній валюті на вторинному ринку розрахунки здійснюються у гривні. Водночас розрахунки за результатами первинного розміщення здійснюються у валюті випуску облігацій.[/i]
тоесть вся эта финансовая пирамида одномоментно рухнет когда прийдет время делать выплаты по этим ОВГЗ с процентами, а желающих одолжить ещё больше не найдется?
Главным признаком близкого конца будет сильное повышение % ставок до 25-30% и выше, что говорит о том, что дешевые деньги для правительства закончились. Причин этому может быть много, и не обязательно экономических, например политическая нестабильность и другие факторы которые снижают доверие к власти.
верю в евро... по 1,4 минимальный курс гривны в 2021 - 24/$ Не читаю Дед Мороз
ОлегВМ написав:Під час продажу банком-первинним дилером ОВДП в іноземній валюті на вторинному ринку розрахунки здійснюються у гривні. Водночас розрахунки за результатами первинного розміщення здійснюються у валюті випуску облігацій.[/i]
тоесть вся эта финансовая пирамида одномоментно рухнет когда прийдет время делать выплаты по этим ОВГЗ с процентами, а желающих одолжить ещё больше не найдется?