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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6982698369846985>
Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 08:25

  Амвросий написав:
  ОлегВМ написав:Під час продажу банком-первинним дилером ОВДП в іноземній валюті на вторинному ринку розрахунки здійснюються у гривні. Водночас розрахунки за результатами первинного розміщення здійснюються у валюті випуску облігацій.[/i]


тоесть вся эта финансовая пирамида одномоментно рухнет когда прийдет время делать выплаты по этим ОВГЗ с процентами, а желающих одолжить ещё больше не найдется?

Главным признаком близкого конца будет сильное повышение % ставок до 25-30% и выше, что говорит о том, что дешевые деньги для правительства закончились. Причин этому может быть много, и не обязательно экономических, например политическая нестабильность и другие факторы которые снижают доверие к власти.
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24/$ Не читаю Дед Мороз
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 08:39

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  alex10 написав:Хто в курсі - який курс закладено до Бюджету-2021 тупими аналітиками бюджетного комітету і схвалено сліпими депутанами ?


29,10 так и оставили вроде
TUR
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 09:06

  TUR написав:
  alex10 написав:Хто в курсі - який курс закладено до Бюджету-2021 тупими аналітиками бюджетного комітету і схвалено сліпими депутанами ?


29,10 так и оставили вроде


как всегда ошиблись
К концу 2021 года курс гривны к доллару будет находиться в диапазоне 27,5-28 грн/$ :wink:
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 09:39

  Олежан написав:
  TUR написав:
  alex10 написав:Хто в курсі - який курс закладено до Бюджету-2021 тупими аналітиками бюджетного комітету і схвалено сліпими депутанами ?


29,10 так и оставили вроде


как всегда ошиблись


буде нижче 8)
jump
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 09:54

  Амвросий написав:
  ОлегВМ написав:Під час продажу банком-первинним дилером ОВДП в іноземній валюті на вторинному ринку розрахунки здійснюються у гривні. Водночас розрахунки за результатами первинного розміщення здійснюються у валюті випуску облігацій.[/i]


тоесть вся эта финансовая пирамида одномоментно рухнет когда прийдет время делать выплаты по этим ОВГЗ с процентами, а желающих одолжить ещё больше не найдется?

а куда спекулянти дінуться, якщо друкують всі!
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flyman
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 10:47

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Падаем дальше НГ встречаем с курсом 27 (+/- 30 коп). Отскок скорее всего переносится на январь...
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24/$ Не читаю Дед Мороз
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 10:56

  vitaliian написав:Падаем дальше НГ встречаем с курсом 27 (+/- 30 коп). Отскок скорее всего переносится на январь...

22го
К концу 2021 года курс гривны к доллару будет находиться в диапазоне 27,5-28 грн/$ :wink:
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 11:02

Доллар в мире тю-тю, катится в пропасть. А евро на полпроцента вверх относительно доллара. Прикупил евро по 33.75 в Конкорде.
Striker
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 11:05

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  TUR написав:29,10 так и оставили вроде

Ні - зменшили - 29,00
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 11:09

  Striker написав:Доллар в мире тю-тю, катится в пропасть. А евро на полпроцента вверх относительно доллара. Прикупил евро по 33.75 в Конкорде.

Так баксу ха-на. Вас Хбебегав не зря попереджав 10 років, ну нічого, скоро і він на білому коні вибіжить ,, я ж говорив,, 8)
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