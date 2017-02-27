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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 16 гру, 2020 11:24
Striker написав:
Доллар в мире тю-тю, катится в пропасть. А евро на полпроцента вверх относительно доллара. Прикупил евро по 33.75 в Конкорде.
Мне кажется, что нынче евро имеет смысл покупать только за доллар (или за гривну от слива доллара чуть ранее).
Покупать евро на "свежую" гривну вообще почти лишено смысла, так укрепление гривни (если это допустим на полгода) съедает всю потенциальную выгоду, более того может и загнать в дополнительный минус.
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Alex2007
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Додано: Сер 16 гру, 2020 11:34
Ukrainian написав: Zebra написав: Ukrainian написав:
НБУ друкує набагато повільніше тому курс долара продовжить рух вниз
А ці надруковані долари вже прийшли в Україну?
zRadio публікував графіки доларового мультиплікатора декілька місяців тому.
З них виходить, що надруковані долари майже в обіг не потрапляють.
QE-1,2,3,4... тому підтвердження, коли надруковане перерозподілили активи у США, та було зв'язане депосертифікатами.
Ці надруковані долари йдуть на фінансування величезної діри в бюджеті штатів в тому числі на виплати зп держслужбовцям, на виплати тисячів доларів кожному американцю (ковідних стимулів), на фінансування ремонту американських доріг на купівлю китайських ліхтариків та української соняшникової олії і тд
Можна якось підтвердити це цифрами зростання долларових надходжень в Україну пропорційно нібито надрукованому? Бо якось дивно виходить, долара начебто за 10 років стало в 10 разів більше, а номінально експорт не зростає.
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Zebra
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Додано: Сер 16 гру, 2020 11:40
Alex2007 написав:
Мне кажется, что нынче евро имеет смысл покупать только за доллар (или за гривну от слива доллара чуть ранее).
Покупать евро на "свежую" гривну вообще почти лишено смысла, так укрепление гривни (если это допустим на полгода) съедает всю потенциальную выгоду, более того может и загнать в дополнительный минус.
По кросс-курсу банка вигодно покупать? Я посчитал своим калькулятором, что выгоднее покупать за гривну. Купил евро на 1/5 часть за гривну, которую получил от сдачи доллара по 28.41 и по 28.46 купленного до этого по 28.25.
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Striker
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Додано: Сер 16 гру, 2020 11:42
НБУ вчера купил 171 млн дол
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Сер 16 гру, 2020 11:47
Zebra
бананы по 30. Летом были 20. Гривна на укрепление по индексу банана.
Востаннє редагувалось Игорь
в Сер 16 гру, 2020 11:48, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 16 гру, 2020 11:47
Striker написав: Alex2007 написав:
Мне кажется, что нынче евро имеет смысл покупать только за доллар (или за гривну от слива доллара чуть ранее).
Покупать евро на "свежую" гривну вообще почти лишено смысла, так укрепление гривни (если это допустим на полгода) съедает всю потенциальную выгоду, более того может и загнать в дополнительный минус.
По кросс-курсу банка вигодно покупать? Я посчитал своим калькулятором, что выгоднее покупать за гривну. Купил евро на 1/5 часть за гривну, которую получил от сдачи доллара по 28.41 и по 28.46 купленного до этого по 28.25.
В банках можно найти 1.2 а через гривну минимум 1.21 по курсам миняйла
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kwon
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Додано: Сер 16 гру, 2020 11:50
Василь-Рівне написав: TUR написав:
29,10 так и оставили вроде
Ні - зменшили - 29,00
Тобто якщо влітку 24 ( як прогнозують місцеві аналітики), то на кінець 2021 року курс повинний бути :
1 півріччя гривня ревальвує на 11% ( 27 грн/дол на 01.01.21 та 24 грн/дол. на 01.07.2021) - середній курс 25,5.
Щоб середньорічний курс був 29,00 - потрібний середній курс за 2 півріччя 32,5 грн/дол., тобто на 01.07.2021 вождєлєнниє 24 грн/дол, а на 31.12.2021 курс повинний бути 34 грн/дол
.
Девальвація всього за одну другу половину 2021 року повинна скласти 42% .
Якось не дуже віриться в такі гойдалки - таке пригадується тільки під час великих шухерів.
Тобто: місцеві "свідки укрєпляжа паперу" прогнозують на кінець 2021 року фінансовий армагедон для України? Чи як ?
Чи просто хтось 3,14здить: місцеві аналітики або аналітики бюджетного комітету ? У мене чомусь до других довіри більше, ніж до "свідків" з їхніми псевдо-ЕОКами і вирішальною роллю "загонял" у визначенні курсу.
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alex10
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Додано: Сер 16 гру, 2020 12:01
Игорь написав:Zebra
бананы по 30. Летом были 20. Гривна на укрепление по индексу банана.
Да, есть такой фактор. Банан - в рост - значит банановые валюты (типа гривны) тоже.
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Додано: Сер 16 гру, 2020 12:01
kwon написав:
В банках можно найти 1.2 а через гривну минимум 1.21 по курсам миняйла
В банках только в Рада Банке выгодный курс покупки 1.21637, в остальных 1.22 и выше. Чем меньше кросс-курс покупки евро за доллары, тем выгоднее, не?
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Додано: Сер 16 гру, 2020 12:04
alex10 написав:
Щоб середньорічний курс був 29,00 - потрібний середній курс за 2 півріччя 32,5 грн/дол., тобто на 01.07.2021 вождєлєнниє 24 грн/дол, а на 31.12.2021 курс повинний бути 34 грн/дол.
не надо вообще ориентироваться на этот курс, который закладывают в бюджет.
Тут на месяц вперед не знаешь, что будет, а на год вперед - это всегда пальцем в небо ....
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rasmus
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