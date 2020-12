Додано: Сер 16 гру, 2020 12:04

alex10 написав: Щоб середньорічний курс був 29,00 - потрібний середній курс за 2 півріччя 32,5 грн/дол., тобто на 01.07.2021 вождєлєнниє 24 грн/дол, а на 31.12.2021 курс повинний бути 34 грн/дол. Щоб середньорічний курс був 29,00 - потрібний середній курс за 2 півріччя 32,5 грн/дол., тобто на 01.07.2021 вождєлєнниє 24 грн/дол, а на 31.12.2021 курс повинний бути 34 грн/дол.



не надо вообще ориентироваться на этот курс, который закладывают в бюджет.

