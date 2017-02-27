В Киеве в обменках продажа от 1,2090
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 16 гру, 2020 12:04
В Киеве в обменках продажа от 1,2090
Додано: Сер 16 гру, 2020 12:12
Не играюсь с наличкой, берегу кеды. К тому же, пока доедешь до обменки, курс может сильно поменяться. Я купил за слитый "дорого" доллар и не парюсь.
Додано: Сер 16 гру, 2020 12:19
Уже давно наличный евро дешевле в Украине чем в мире на ~ 1% благодаря заробитчанам.
Востаннє редагувалось Zebra в Сер 16 гру, 2020 12:20, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 16 гру, 2020 12:20
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Доллар дешевеет к евро и иене в среду утром на продолжении историй с подготовкой новых вливаний в американскую экономику.
В конгрессе США продолжаются переговоры о стимулировании экономики в объеме примерно на 900 миллиардов долларов.
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Додано: Сер 16 гру, 2020 12:20
Додано: Сер 16 гру, 2020 12:27
Справочный курс
Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
16.12.2020........................27,7176
Гривна укрепилась на 4 копейки.
Открылись на 8.5 копеек ниже вчерашнего закрытия с уже рабочим спредом 1.5 копейки. С "полей" донеслась весть, что еще до открытия НБУ успел что-то выкупить. После утреннего кофе за 45 минут выросли на 5 копеек, расширив в конце движения спред до 2 копеек, после сего на полкопейки отступили и приостановились. Минут через 20 снова стали расти и к 12 прибавили 3 копейки.
В мире доллар под утро изрядно просел, но после начала нашей сессии успокоился и даже смотрит чуть вверх.
Справочный курс встретили котировками 27.7450 - 27.7650, что на 7.5 копеек выше открытия.
Анализ ликвидности показывает покупку вчера Нацбанком около 178 млн, исходя из курса вчерашней интервенции. Однако надо помнить, что позавчера были продажи в режиме том после 15-30, которые пошли в статистику за вчера по более высокому курсу. Вчера, судя по всему, он тоже простоял до закрытия сессии. В таких условиях определить точные суммы покупок не представляется возможным.
Остатки на коррсчетах выросли. Величина роста почти равна объему интервенции НБУ. Расходы казначейства и рост объема суточных сертификатов почти компенсировали друг друга.
В понедельник объем валютного рынка сократился с 556.3 до 399.9 млн. Чистый спрос был предположительно около 300 млн., но точные цифра не известны. Клиентское предложение выросло и очень существенно превысило сократившийся спрос, По оперативным сделкам (без форвардов) перекос выглядит столь же внушительно.
Додано: Сер 16 гру, 2020 12:31
В 2008 мне тоже говорили доллар тю-тю и гребли ипотеку в долларах в надежде погасить её с 1-2 зарплат, потом рыдали крокодильими слезами когда доллар стал 8, 12, 24. Видать пришло время снова напомнить кто в мире хозяин.
Юнекс поднял покупку на 14 коп до 27,74 банк львов берет по 27,77
Похоже что укрепляж закончился..
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24/$ Не читаю Дед Мороз
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