Додано: Сер 16 гру, 2020 12:27

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00

16.12.2020........................27,7176

Гривна укрепилась на 4 копейки.

Открылись на 8.5 копеек ниже вчерашнего закрытия с уже рабочим спредом 1.5 копейки. С "полей" донеслась весть, что еще до открытия НБУ успел что-то выкупить. После утреннего кофе за 45 минут выросли на 5 копеек, расширив в конце движения спред до 2 копеек, после сего на полкопейки отступили и приостановились. Минут через 20 снова стали расти и к 12 прибавили 3 копейки.

В мире доллар под утро изрядно просел, но после начала нашей сессии успокоился и даже смотрит чуть вверх.

Справочный курс встретили котировками 27.7450 - 27.7650, что на 7.5 копеек выше открытия.



Анализ ликвидности показывает покупку вчера Нацбанком около 178 млн, исходя из курса вчерашней интервенции. Однако надо помнить, что позавчера были продажи в режиме том после 15-30, которые пошли в статистику за вчера по более высокому курсу. Вчера, судя по всему, он тоже простоял до закрытия сессии. В таких условиях определить точные суммы покупок не представляется возможным.

Остатки на коррсчетах выросли. Величина роста почти равна объему интервенции НБУ. Расходы казначейства и рост объема суточных сертификатов почти компенсировали друг друга.



В понедельник объем валютного рынка сократился с 556.3 до 399.9 млн. Чистый спрос был предположительно около 300 млн., но точные цифра не известны. Клиентское предложение выросло и очень существенно превысило сократившийся спрос, По оперативным сделкам (без форвардов) перекос выглядит столь же внушительно.