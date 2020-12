Додано: Сер 16 гру, 2020 12:20

Доллар дешевеет к евро и иене в среду утром на продолжении историй с подготовкой новых вливаний в американскую экономику.

В конгрессе США продолжаются переговоры о стимулировании экономики в объеме примерно на 900 миллиардов долларов.

