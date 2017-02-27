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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6983698469856986
Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 12:04

  Striker написав:
  kwon написав:В банках можно найти 1.2 а через гривну минимум 1.21 по курсам миняйла

В банках только в Рада Банке выгодный курс покупки 1.21637, в остальных 1.22 и выше. Чем меньше кросс-курс покупки евро за доллары, тем выгоднее, не?

В Киеве в обменках продажа от 1,2090
https://minfin.com.ua/currency/auction/ ... sell/kiev/
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 12:12

  Zebra написав:В Киеве в обменках продажа от 1,2090
https://minfin.com.ua/currency/auction/ ... sell/kiev/

Не играюсь с наличкой, берегу кеды. К тому же, пока доедешь до обменки, курс может сильно поменяться. Я купил за слитый "дорого" доллар и не парюсь.
Striker
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 12:19

  Striker написав:
  Zebra написав:В Киеве в обменках продажа от 1,2090
https://minfin.com.ua/currency/auction/ ... sell/kiev/

Не играюсь с наличкой, берегу кеды. К тому же, пока доедешь до обменки, курс может сильно поменяться. Я купил за слитый "дорого" доллар и не парюсь.

Уже давно наличный евро дешевле в Украине чем в мире на ~ 1% благодаря заробитчанам.
Востаннє редагувалось Zebra в Сер 16 гру, 2020 12:20, всього редагувалось 1 раз.
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 12:20

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Доллар дешевеет к евро и иене в среду утром на продолжении историй с подготовкой новых вливаний в американскую экономику.
В конгрессе США продолжаются переговоры о стимулировании экономики в объеме примерно на 900 миллиардов долларов.
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rasmus
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 12:20

  Striker написав:
  kwon написав:В банках можно найти 1.2 а через гривну минимум 1.21 по курсам миняйла

В банках только в Рада Банке выгодный курс покупки 1.21637, в остальных 1.22 и выше. Чем меньше кросс-курс покупки евро за доллары, тем выгоднее, не?

да, чем меньше, я на минфине видел 1.20 кросс-курс
kwon
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 12:27

Справочный курс

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
16.12.2020........................27,7176
Гривна укрепилась на 4 копейки.
Открылись на 8.5 копеек ниже вчерашнего закрытия с уже рабочим спредом 1.5 копейки. С "полей" донеслась весть, что еще до открытия НБУ успел что-то выкупить. После утреннего кофе за 45 минут выросли на 5 копеек, расширив в конце движения спред до 2 копеек, после сего на полкопейки отступили и приостановились. Минут через 20 снова стали расти и к 12 прибавили 3 копейки.
В мире доллар под утро изрядно просел, но после начала нашей сессии успокоился и даже смотрит чуть вверх.
Справочный курс встретили котировками 27.7450 - 27.7650, что на 7.5 копеек выше открытия.

Анализ ликвидности показывает покупку вчера Нацбанком около 178 млн, исходя из курса вчерашней интервенции. Однако надо помнить, что позавчера были продажи в режиме том после 15-30, которые пошли в статистику за вчера по более высокому курсу. Вчера, судя по всему, он тоже простоял до закрытия сессии. В таких условиях определить точные суммы покупок не представляется возможным.
Остатки на коррсчетах выросли. Величина роста почти равна объему интервенции НБУ. Расходы казначейства и рост объема суточных сертификатов почти компенсировали друг друга.

В понедельник объем валютного рынка сократился с 556.3 до 399.9 млн. Чистый спрос был предположительно около 300 млн., но точные цифра не известны. Клиентское предложение выросло и очень существенно превысило сократившийся спрос, По оперативным сделкам (без форвардов) перекос выглядит столь же внушительно.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 12:31

  Striker написав:Доллар в мире тю-тю, катится в пропасть. А евро на полпроцента вверх относительно доллара. Прикупил евро по 33.75 в Конкорде.

В 2008 мне тоже говорили доллар тю-тю и гребли ипотеку в долларах в надежде погасить её с 1-2 зарплат, потом рыдали крокодильими слезами когда доллар стал 8, 12, 24. Видать пришло время снова напомнить кто в мире хозяин.

Юнекс поднял покупку на 14 коп до 27,74 банк львов берет по 27,77
Похоже что укрепляж закончился.. :cry:
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24/$ Не читаю Дед Мороз
vitaliian
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