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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6984698569866987
Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 13:22

  zzzzzz написав:НБУ вчера купил 171 млн дол


В анализе ликвидности за вторник отобразилась покупка 178 млн.долларов. Из них:
20 млн.долларов купили по 27,82,
150 млн.долларов - купили по 27,75

И еще прошли ТОМом 8 млн. по 27,84, которые купили в понедельник после 15:30.
Вот так правильно.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 13:27

  Zebra написав:В Киеве в обменках продажа от 1,2090
https://minfin.com.ua/currency/auction/ ... sell/kiev/

Спешат скинуть дорогой евро лохам. 8) Сегодня вечером ФРС ставку оглашает. И главный мужик будет выступать. Под это всё евро и загнали вверх. Так что навались в покупки евро, выручайте валютных барыг!
yuri_m
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 13:34

  Zebra написав:
  Ukrainian написав: НБУ друкує набагато повільніше тому курс долара продовжить рух вниз

А ці надруковані долари вже прийшли в Україну?
zRadio публікував графіки доларового мультиплікатора декілька місяців тому.
З них виходить, що надруковані долари майже в обіг не потрапляють.
QE-1,2,3,4... тому підтвердження, коли надруковане перерозподілили активи у США, та було зв'язане депосертифікатами.


Обновляю - монетарная масса с начала коронакризиса прирастает пропорционально величине скорости падения ее обращения. Данные по M по понятным причинам опережают на пару месяцев данные по V, но зависимость визуализируется очень хорошо. В ФРС знают, что делают!

Никакого гипера к другим валютам, товарам и услугам не будет - хоронильщики доллара могут даже не мечтать. Максимум что - ликвидность будут активно абсорбировать в себя инновационные компании и продукты. Собственно, мы уже это видим на примере Амазона, Теслы и биткоина

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zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 13:40

  yuri_m написав:Спешат скинуть дорогой евро лохам. 8) Сегодня вечером ФРС ставку оглашает. И главный мужик будет выступать. Под это всё евро и загнали вверх. Так что навались в покупки евро, выручайте валютных барыг!

А в чём проблема скинуть евро назад? Купленное по 33.75 можно сдать тут же в онлайне по 33.7.
Striker
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 13:49

  Искатель написав:
  zzzzzz написав:НБУ вчера купил 171 млн дол


В анализе ликвидности за вторник отобразилась покупка 178 млн.долларов. Из них:
20 млн.долларов купили по 27,82,
150 млн.долларов - купили по 27,75

И еще прошли ТОМом 8 млн. по 27,84, которые купили в понедельник после 15:30.
Вот так правильно.

Маю три точки зору:
З точки зору добробуту для країни - я радий за НБУ. Він все правильно зробив. Викупив максимально можливу кількість валюти в резерви і не дав надто сильно просісти курсу.
З точки зору маленького спекулянта - НБУ викупив занадто багато. І не має значення скільки він викупив вчора. Там було все зрозуміло. Величезний надлишок валюти. Має значення чому він з'явився на МБ сьогодні зранку??? Чи це було потрібно??? Фактично НБУ сьогодні своїми діями змінив тренд.
З точки зору нейтрального спостерігача - мене дуже турбує чому НБУ з'явився на МБ сьогодні? Це можна трактувати як підтримку високого обмінного курсу. А це вже втручання в міжбанк. Ну і завтра побачимо. Можливо сьогоднішня поява НБУ навіть змінила тренд.
Яку точку зору підтримуєте ви?
Франківськ як і всі від ранку підняв покупку та продажу на 5-10 коп. 27,8/27,9
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Realist
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 14:05

Индекс инвестиционной привлекательности Украины обвалился ниже уровней 2014-2015 гг. 78% руководителей компаний считают его неблагоприятным, 16% - нейтральным, 6% - позитивным

Зображення

45% ожидают сохранение текущего уровня в 1-м полугодии 2021-го, 45% - его ухудшения, 10% - улучшения.

Планы бизнеса на ближайшие 6 месяцев:
- удержание персонала (58%);
- оптимизация затрат (43%);
- цифровая траснформация (39%);
- остановка инвестиций (19%).

Опрос проводит Европейская бизнес-ассоциация (EBA). Понятно, что элемент политической составляющей здесь тоже есть (смотрим 2012-2013 гг), но в динамике пост-майданного периода хорошо проглядываются и реальные экономические боли бизнеса...

https://eba.com.ua/wp-content/uploads/2 ... H-2020.pdf
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 14:08

  Realist написав: Фактично НБУ сьогодні своїми діями змінив тренд.
З точки зору нейтрального спостерігача - мене дуже турбує чому НБУ з'явився на МБ сьогодні? Це можна трактувати як підтримку високого обмінного курсу. А це вже втручання в міжбанк. Ну і завтра побачимо. Можливо сьогоднішня поява НБУ навіть змінила тренд.
Яку точку зору підтримуєте ви?
Франківськ як і всі від ранку підняв покупку та продажу на 5-10 коп. 27,8/27,9


Выкуп утром 20 млн. Нацбанком особо ни на что не повлиял.Нет, сегодня тренд поменял совсем другой банк. Больше озвучить не могу.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 14:20

  Искатель написав:
Выкуп утром 20 млн. Нацбанком особо ни на что не повлиял.Нет, сегодня тренд поменял совсем другой банк. Больше озвучить не могу.

Смена тренда. Хм. Возможно Вы и правы. Вот как Вы так быстро понимаете что это смена тренда ? Я, допустим, не купив доллары по 27.8 буду себя ещё долго успокаивать что это не смена тренда и придумывать кучу отмазок
Востаннє редагувалось Игорь в Сер 16 гру, 2020 14:23, всього редагувалось 1 раз.
Игорь
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 14:22

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Realist написав:Має значення чому він з'явився на МБ сьогодні зранку??? Чи це було потрібно??? Фактично НБУ сьогодні своїми діями змінив тренд.
З точки зору нейтрального спостерігача - мене дуже турбує чому НБУ з'явився на МБ сьогодні?

Сегодня к 10 утра курс успел просесть на 8.5 копеек относительно вчерашнего закрытия. НБУ это падение остановил. Т.к. это уже не первый день укрепляжа, такие действия выглядят вполне логично и не требуют дополнительных объяснений. Все в рамках концепции сглаживания колебаний.
Некоторая непонятность возникает, поскольку мы видим общую картину уже в середине сессии. НБУ ее утром не видел. Аномальная активность на рынке возникла значительно раньше того времени, когда обычно формируется тренд. Серьезная работа обычно начинается после около 11. А если бы и были в НБУ штатные провидцы, вряд ли стоило допускать более сильную просадку на старте, а куда укатились бы никто не знает.
  Игорь написав:Смена тренда. Хм. Возможно Вы и правы. Вот как Вы так быстро понимаете что это смена тренда ?

На сегодня тренд точно поменялся, по крайней мере на первую половину торгов. Никто же не говорил, что речь о долгосрочном тренде :)
Все корректно.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 14:30

  vitaliian написав:
  Striker написав:Доллар в мире тю-тю, катится в пропасть. А евро на полпроцента вверх относительно доллара. Прикупил евро по 33.75 в Конкорде.

В 2008 мне тоже говорили доллар тю-тю и гребли ипотеку в долларах в надежде погасить её с 1-2 зарплат, потом рыдали крокодильими слезами когда доллар стал 8, 12, 24. Видать пришло время снова напомнить кто в мире хозяин.


100%

дежавю 2008. про смерть зеленого уже с каждой кухни доносится. скоро настанет пора подсекать карася :mrgreen: но сначала народ должен влезть в кредиты-ипотеки по максимуму.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Moneta
 
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