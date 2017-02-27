Додано: Сер 16 гру, 2020 14:22

Realist написав: Має значення чому він з'явився на МБ сьогодні зранку??? Чи це було потрібно??? Фактично НБУ сьогодні своїми діями змінив тренд.

З точки зору нейтрального спостерігача - мене дуже турбує чому НБУ з'явився на МБ сьогодні? Має значення чому він з'явився на МБ сьогодні зранку??? Чи це було потрібно??? Фактично НБУ сьогодні своїми діями змінив тренд.З точки зору нейтрального спостерігача - мене дуже турбує чому НБУ з'явився на МБ сьогодні?

Игорь написав: Смена тренда. Хм. Возможно Вы и правы. Вот как Вы так быстро понимаете что это смена тренда ? Смена тренда. Хм. Возможно Вы и правы. Вот как Вы так быстро понимаете что это смена тренда ?

Сегодня к 10 утра курс успел просесть на 8.5 копеек относительно вчерашнего закрытия. НБУ это падение остановил. Т.к. это уже не первый день укрепляжа, такие действия выглядят вполне логично и не требуют дополнительных объяснений. Все в рамках концепции сглаживания колебаний.Некоторая непонятность возникает, поскольку мы видим общую картину уже в середине сессии. НБУ ее утром не видел. Аномальная активность на рынке возникла значительно раньше того времени, когда обычно формируется тренд. Серьезная работа обычно начинается после около 11. А если бы и были в НБУ штатные провидцы, вряд ли стоило допускать более сильную просадку на старте, а куда укатились бы никто не знает.На сегодня тренд точно поменялся, по крайней мере на первую половину торгов. Никто же не говорил, что речь о долгосрочном трендеВсе корректно.