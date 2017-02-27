В анализе ликвидности за вторник отобразилась покупка 178 млн.долларов. Из них:
20 млн.долларов купили по 27,82,
150 млн.долларов - купили по 27,75
И еще прошли ТОМом 8 млн. по 27,84, которые купили в понедельник после 15:30.
Вот так правильно.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 16 гру, 2020 13:22
Додано: Сер 16 гру, 2020 13:27
Спешат скинуть дорогой евро лохам. Сегодня вечером ФРС ставку оглашает. И главный мужик будет выступать. Под это всё евро и загнали вверх. Так что навались в покупки евро, выручайте валютных барыг!
Додано: Сер 16 гру, 2020 13:34
Обновляю - монетарная масса с начала коронакризиса прирастает пропорционально величине скорости падения ее обращения. Данные по M по понятным причинам опережают на пару месяцев данные по V, но зависимость визуализируется очень хорошо. В ФРС знают, что делают!
Никакого гипера к другим валютам, товарам и услугам не будет - хоронильщики доллара могут даже не мечтать. Максимум что - ликвидность будут активно абсорбировать в себя инновационные компании и продукты. Собственно, мы уже это видим на примере Амазона, Теслы и биткоина
Додано: Сер 16 гру, 2020 13:40
А в чём проблема скинуть евро назад? Купленное по 33.75 можно сдать тут же в онлайне по 33.7.
Додано: Сер 16 гру, 2020 13:49
Маю три точки зору:
З точки зору добробуту для країни - я радий за НБУ. Він все правильно зробив. Викупив максимально можливу кількість валюти в резерви і не дав надто сильно просісти курсу.
З точки зору маленького спекулянта - НБУ викупив занадто багато. І не має значення скільки він викупив вчора. Там було все зрозуміло. Величезний надлишок валюти. Має значення чому він з'явився на МБ сьогодні зранку??? Чи це було потрібно??? Фактично НБУ сьогодні своїми діями змінив тренд.
З точки зору нейтрального спостерігача - мене дуже турбує чому НБУ з'явився на МБ сьогодні? Це можна трактувати як підтримку високого обмінного курсу. А це вже втручання в міжбанк. Ну і завтра побачимо. Можливо сьогоднішня поява НБУ навіть змінила тренд.
Яку точку зору підтримуєте ви?
Франківськ як і всі від ранку підняв покупку та продажу на 5-10 коп. 27,8/27,9
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Додано: Сер 16 гру, 2020 14:05
Индекс инвестиционной привлекательности Украины обвалился ниже уровней 2014-2015 гг. 78% руководителей компаний считают его неблагоприятным, 16% - нейтральным, 6% - позитивным
45% ожидают сохранение текущего уровня в 1-м полугодии 2021-го, 45% - его ухудшения, 10% - улучшения.
Планы бизнеса на ближайшие 6 месяцев:
- удержание персонала (58%);
- оптимизация затрат (43%);
- цифровая траснформация (39%);
- остановка инвестиций (19%).
Опрос проводит Европейская бизнес-ассоциация (EBA). Понятно, что элемент политической составляющей здесь тоже есть (смотрим 2012-2013 гг), но в динамике пост-майданного периода хорошо проглядываются и реальные экономические боли бизнеса...
Додано: Сер 16 гру, 2020 14:08
Выкуп утром 20 млн. Нацбанком особо ни на что не повлиял.Нет, сегодня тренд поменял совсем другой банк. Больше озвучить не могу.
Додано: Сер 16 гру, 2020 14:20
Смена тренда. Хм. Возможно Вы и правы. Вот как Вы так быстро понимаете что это смена тренда ? Я, допустим, не купив доллары по 27.8 буду себя ещё долго успокаивать что это не смена тренда и придумывать кучу отмазок
Востаннє редагувалось Игорь в Сер 16 гру, 2020 14:23, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 16 гру, 2020 14:22
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Сегодня к 10 утра курс успел просесть на 8.5 копеек относительно вчерашнего закрытия. НБУ это падение остановил. Т.к. это уже не первый день укрепляжа, такие действия выглядят вполне логично и не требуют дополнительных объяснений. Все в рамках концепции сглаживания колебаний.
Некоторая непонятность возникает, поскольку мы видим общую картину уже в середине сессии. НБУ ее утром не видел. Аномальная активность на рынке возникла значительно раньше того времени, когда обычно формируется тренд. Серьезная работа обычно начинается после около 11. А если бы и были в НБУ штатные провидцы, вряд ли стоило допускать более сильную просадку на старте, а куда укатились бы никто не знает.
На сегодня тренд точно поменялся, по крайней мере на первую половину торгов. Никто же не говорил, что речь о долгосрочном тренде
Все корректно.
Додано: Сер 16 гру, 2020 14:30
100%
дежавю 2008. про смерть зеленого уже с каждой кухни доносится. скоро настанет пора подсекать карася но сначала народ должен влезть в кредиты-ипотеки по максимуму.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
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