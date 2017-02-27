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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6985698669876988
Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 14:35

  Искатель написав:
  Realist написав: Фактично НБУ сьогодні своїми діями змінив тренд.
З точки зору нейтрального спостерігача - мене дуже турбує чому НБУ з'явився на МБ сьогодні? Це можна трактувати як підтримку високого обмінного курсу. А це вже втручання в міжбанк. Ну і завтра побачимо. Можливо сьогоднішня поява НБУ навіть змінила тренд.
Яку точку зору підтримуєте ви?
Франківськ як і всі від ранку підняв покупку та продажу на 5-10 коп. 27,8/27,9


Выкуп утром 20 млн. Нацбанком особо ни на что не повлиял.Нет, сегодня тренд поменял совсем другой банк. Больше озвучить не могу.


Согласен. Не выкупил бы НБУ, вылез бы Сити или кто другой с мыслью типа "дешевле не будет! и в овгз уже привлекли сколько было нужно"
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 14:44

  Игорь написав:
  Искатель написав:
Выкуп утром 20 млн. Нацбанком особо ни на что не повлиял.Нет, сегодня тренд поменял совсем другой банк. Больше озвучить не могу.

Смена тренда. Хм. Возможно Вы и правы. Вот как Вы так быстро понимаете что это смена тренда ? Я, допустим, не купив доллары по 27.8 буду себя ещё долго успокаивать что это не смена тренда и придумывать кучу отмазок

Я просто процитировал Realist'а насчет "смены тренда". Это его слова, а не мои :)
Я помню, что как минимум еще один аукцион до конца года будет, и можем увидеть еще снижение.
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 15:02

  kwon написав:
  Striker написав:
  Alex2007 написав:Мне кажется, что нынче евро имеет смысл покупать только за доллар (или за гривну от слива доллара чуть ранее).
Покупать евро на "свежую" гривну вообще почти лишено смысла, так укрепление гривни (если это допустим на полгода) съедает всю потенциальную выгоду, более того может и загнать в дополнительный минус.


По кросс-курсу банка вигодно покупать? Я посчитал своим калькулятором, что выгоднее покупать за гривну. Купил евро на 1/5 часть за гривну, которую получил от сдачи доллара по 28.41 и по 28.46 купленного до этого по 28.25.

В банках можно найти 1.2 а через гривну минимум 1.21 по курсам миняйла


Вы в каком-то банке сейчас 1,20 видите? поделитесь, если не жалко :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 15:31

Начал откуп и почти сразу пошли в рост, 10 коп одним махом :( мешки у дверей стоят, ждут...
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 15:44

  vitaliian написав:. Задерг вверх будет после 15.12 когда экспортеры уйдут на католические каникулы, и польются рекой неосвоенные бюджетные деньги. Пару дней у желающих откупиться думаю есть, максимум неделя. Ниже 27,90 нбу не даст упасть ему надо пополнять резервы, пока есть чем. всё имхо.
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24/$ Не читаю Дед Мороз
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