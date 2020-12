Додано: Сер 16 гру, 2020 14:35

Искатель написав: Realist написав: Фактично НБУ сьогодні своїми діями змінив тренд.

З точки зору нейтрального спостерігача - мене дуже турбує чому НБУ з'явився на МБ сьогодні? Це можна трактувати як підтримку високого обмінного курсу. А це вже втручання в міжбанк. Ну і завтра побачимо. Можливо сьогоднішня поява НБУ навіть змінила тренд.

Яку точку зору підтримуєте ви?

Франківськ як і всі від ранку підняв покупку та продажу на 5-10 коп. 27,8/27,9 Фактично НБУ сьогодні своїми діями змінив тренд.З точки зору нейтрального спостерігача - мене дуже турбує чому НБУ з'явився на МБ сьогодні? Це можна трактувати як підтримку високого обмінного курсу. А це вже втручання в міжбанк. Ну і завтра побачимо. Можливо сьогоднішня поява НБУ навіть змінила тренд.Яку точку зору підтримуєте ви?Франківськ як і всі від ранку підняв покупку та продажу на 5-10 коп. 27,8/27,9



Выкуп утром 20 млн. Нацбанком особо ни на что не повлиял.Нет, сегодня тренд поменял совсем другой банк. Больше озвучить не могу. Выкуп утром 20 млн. Нацбанком особо ни на что не повлиял.Нет, сегодня тренд поменял совсем другой банк. Больше озвучить не могу.



Согласен. Не выкупил бы НБУ, вылез бы Сити или кто другой с мыслью типа "дешевле не будет! и в овгз уже привлекли сколько было нужно" Согласен. Не выкупил бы НБУ, вылез бы Сити или кто другой с мыслью типа "дешевле не будет! и в овгз уже привлекли сколько было нужно"

"The quieter you become, the more you are able to hear"