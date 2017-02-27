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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 16 гру, 2020 14:44
Игорь написав: Искатель написав:
Выкуп утром 20 млн. Нацбанком особо ни на что не повлиял.Нет, сегодня тренд поменял совсем другой банк. Больше озвучить не могу.
Смена тренда. Хм. Возможно Вы и правы. Вот как Вы так быстро понимаете что это смена тренда ? Я, допустим, не купив доллары по 27.8 буду себя ещё долго успокаивать что это не смена тренда и придумывать кучу отмазок
Я просто процитировал Realist'а насчет "смены тренда". Это его слова, а не мои
Я помню, что как минимум еще один аукцион до конца года будет, и можем увидеть еще снижение.
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Искатель
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Додано: Сер 16 гру, 2020 15:02
kwon написав: Striker написав: Alex2007 написав:
Мне кажется, что нынче евро имеет смысл покупать только за доллар (или за гривну от слива доллара чуть ранее).
Покупать евро на "свежую" гривну вообще почти лишено смысла, так укрепление гривни (если это допустим на полгода) съедает всю потенциальную выгоду, более того может и загнать в дополнительный минус.
По кросс-курсу банка вигодно покупать? Я посчитал своим калькулятором, что выгоднее покупать за гривну. Купил евро на 1/5 часть за гривну, которую получил от сдачи доллара по 28.41 и по 28.46 купленного до этого по 28.25.
В банках можно найти 1.2 а через гривну минимум 1.21 по курсам миняйла
Вы в каком-то банке сейчас 1,20 видите? поделитесь, если не жалко
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Додано: Сер 16 гру, 2020 15:31
Начал откуп и почти сразу пошли в рост, 10 коп одним махом
мешки у дверей стоят, ждут...
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
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Proofy
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Додано: Сер 16 гру, 2020 15:44
vitaliian написав:
. Задерг вверх будет после 15.12 когда экспортеры уйдут на католические каникулы, и польются рекой неосвоенные бюджетные деньги.
Пару дней у желающих откупиться думаю есть, максимум неделя. Ниже 27,90 нбу не даст упасть ему надо пополнять резервы, пока есть чем. всё имхо.
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24/$ Не читаю Дед Мороз
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Додано: Сер 16 гру, 2020 16:11
Proofy написав:
Начал откуп и почти сразу пошли в рост, 10 коп одним махом
мешки у дверей стоят, ждут...
Я хотел сегодня откупить но думал к обеду попустит, а вот нет.... а жаль....
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Сер 16 гру, 2020 16:11
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з..............16.12.2020..........17.12.2020
дата розрахунку.............15.12.2020...........16.12.2020
Євро................................33,6897................33,8021...+0.33%
Долар США.....................27,759..................27,7373
...-0.09%
После полудня доллар отыграл 2 копейки.
Открылись на 8.5 копеек ниже вчерашнего закрытия с уже рабочим спредом 1.5 копейки. С "полей" донеслась весть, что еще до открытия НБУ успел что-то выкупить. После утреннего кофе за 45 минут выросли на 5 копеек, расширив в конце движения спред до 2 копеек, после сего на полкопейки отступили и приостановились. Минут через 20 снова стали расти и к 12 прибавили 3 копейки.
В мире доллар под утро изрядно просел, но после начала нашей сессии успокоился и даже смотрит чуть вверх.
Справочный курс встретили котировками 27.7450 - 27.7650, что на 7.5 копеек выше открытия.
Перед обедом приподнялись на копейку. После достаточно короткого обеда снова уверенно пошли в рост. Менее, чем за час выросли на 4.5 копейки, после чего остановились.
В мире доллар продолжил очень постепенно отыгрывать утреннее падение, но до вчерашних уровней еще далеко.
Официальный курс встретили котировками 27.8000 - 27.8200. За день выросли на 13 копеек относительно открытия и на 4.5 копейки относительно вчерашнего закрытия.
Этот день в истории:
2019 - 23.4904 (-0) +424
2018 - 27.8371 (-3) -10
2017 - 27.6351 (+22)
2016 - 26.3318 (+4)
zzzzzz написав:
А теперь это огромное баблище хлынет волной на финансирование расходов. Тендеры будут просто трещать от объемов, эти дурные бабки надо будет освоить до 30 декабря.
Проводить новые тендеры уже поздновато, но с освоением дурных бабок проблем быть не должно. Рискну предположить, что львиная их доля пойдет на погашение просроченных проплат по давно проведенным и выполненным тендерам, а также другим просроченным расходам. Точной информации об объемах просрочки у меня нет, но общий информационных фон намекает, что лишними эти деньги не будут.
С последующими размещениями возможны варианты. Если останутся еще долги, можно продолжить привлечение, пока дают. Если первоочередные траты будут закрыты, можно попробовать попривередничать, чтобы остановить рост ставок с прицелом на привлечение уже в новом году.
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Сибарит
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Додано: Сер 16 гру, 2020 16:14
Искатель написав:
Выкуп утром 20 млн. Нацбанком особо ни на что не повлиял.Нет, сегодня тренд поменял совсем другой банк. Больше озвучить не могу.
Мисто Банк? Проминвестбанк?
Востаннє редагувалось Амвросий
в Сер 16 гру, 2020 16:26, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Сер 16 гру, 2020 16:15
Сибарит написав: zzzzzz написав:
А теперь это огромное баблище хлынет волной на финансирование расходов. Тендеры будут просто трещать от объемов, эти дурные бабки надо будет освоить до 30 декабря.
Проводить новые тендеры уже поздновато, но с освоением дурных бабок проблем быть не должно. Рискну предположить, что львиная их доля пойдет на погашение просроченных проплат по давно проведенным и выполненным тендерам, а также другим просроченным расходам. Точной информации об объемах просрочки у меня нет, но общий информационных фон намекает, что лишними эти деньги не будут.
С последующими размещениями возможны варианты. Если останутся еще долги, можно продолжить привлечение, пока дают. Если первоочередные траты будут закрыты, можно попробовать попривередничать, чтобы остановить рост ставок с прицелом на привлечение уже в новом году.
В январе много погашений, могут заранее привлечь в декабре для погашений января
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Сер 16 гру, 2020 16:42
эээ... ну как же так? а когда на 24 пойдем? я слился па 27.80
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kwon
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Додано: Сер 16 гру, 2020 16:45
kwon написав:
эээ... ну как же так? а когда на 24 пойдем? я слился па 27.80
24 летом, на декабрь сливаться по 28,40 откупаться по 27,80
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24/$ Не читаю Дед Мороз
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vitaliian
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