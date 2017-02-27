Додано: Сер 16 гру, 2020 16:11

zzzzzz написав: А теперь это огромное баблище хлынет волной на финансирование расходов. Тендеры будут просто трещать от объемов, эти дурные бабки надо будет освоить до 30 декабря. А теперь это огромное баблище хлынет волной на финансирование расходов. Тендеры будут просто трещать от объемов, эти дурные бабки надо будет освоить до 30 декабря.

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницюПочинає діяти з..............16.12.2020..........17.12.2020дата розрахунку.............15.12.2020...........16.12.2020Євро................................33,6897................33,8021...+0.33%Долар США.....................27,759.....................-0.09%После полудня доллар отыграл 2 копейки.Открылись на 8.5 копеек ниже вчерашнего закрытия с уже рабочим спредом 1.5 копейки. С "полей" донеслась весть, что еще до открытия НБУ успел что-то выкупить. После утреннего кофе за 45 минут выросли на 5 копеек, расширив в конце движения спред до 2 копеек, после сего на полкопейки отступили и приостановились. Минут через 20 снова стали расти и к 12 прибавили 3 копейки.В мире доллар под утро изрядно просел, но после начала нашей сессии успокоился и даже смотрит чуть вверх.Справочный курс встретили котировками 27.7450 - 27.7650, что на 7.5 копеек выше открытия.Перед обедом приподнялись на копейку. После достаточно короткого обеда снова уверенно пошли в рост. Менее, чем за час выросли на 4.5 копейки, после чего остановились.В мире доллар продолжил очень постепенно отыгрывать утреннее падение, но до вчерашних уровней еще далеко.Официальный курс встретили котировками 27.8000 - 27.8200. За день выросли на 13 копеек относительно открытия и на 4.5 копейки относительно вчерашнего закрытия.Этот день в истории:2019 - 23.4904 (-0) +4242018 - 27.8371 (-3) -102017 - 27.6351 (+22)2016 - 26.3318 (+4)Проводить новые тендеры уже поздновато, но с освоением дурных бабок проблем быть не должно. Рискну предположить, что львиная их доля пойдет на погашение просроченных проплат по давно проведенным и выполненным тендерам, а также другим просроченным расходам. Точной информации об объемах просрочки у меня нет, но общий информационных фон намекает, что лишними эти деньги не будут.С последующими размещениями возможны варианты. Если останутся еще долги, можно продолжить привлечение, пока дают. Если первоочередные траты будут закрыты, можно попробовать попривередничать, чтобы остановить рост ставок с прицелом на привлечение уже в новом году.