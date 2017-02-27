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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6986698769886989
Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 16:51


Вітаюсь совсіма.

Як на мене, НБУ зранку переграв сам себе!

Що ж він далі купувати буде? Сьогодні очікуванно був додатковий попит на валюту для разрахунків за аукціон. Зранку купувати, не очікуючи складових ринку по добі... А боягузи ще й курс нагнали під вечір!

Та проте, доляр за офіційним курсом таки на завтра просів до 27,7373 грн./дол.

Завтра, після розрахунків за аукціон, валюта нікому, крім Держави, для січневих виплат, потрібна не буде. Це мій погляд на сьогодняшній підскок. Як на мене, про зміну тренду голосити зарано!

ВО

Хай щастить!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 16:53

  vitaliian написав:
  kwon написав:эээ... ну как же так? а когда на 24 пойдем? я слился па 27.80

24 летом, на декабрь сливаться по 28,40 откупаться по 27,80

В период глобального потепления 24 летом может и не быть.А вот +30 запросто.
Дед Мороз
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 16:54

  zzzzzz написав:
  Proofy написав:Начал откуп и почти сразу пошли в рост, 10 коп одним махом :( мешки у дверей стоят, ждут...


Я хотел сегодня откупить но думал к обеду попустит, а вот нет.... а жаль....

как вариант следующая неделя локальное дно, но то вилами писано.
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 17:26

  s0v7a написав:Сьогодні очікуванно був додатковий попит на валюту для разрахунків за аукціон

пернатый, тут писали, что любые облигации оплачиваются в гривне
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