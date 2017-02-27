Що ж він далі купувати буде? Сьогодні очікуванно був додатковий попит на валюту для разрахунків за аукціон. Зранку купувати, не очікуючи складових ринку по добі... А боягузи ще й курс нагнали під вечір!
Та проте, доляр за офіційним курсом таки на завтра просів до 27,7373 грн./дол.
Завтра, після розрахунків за аукціон, валюта нікому, крім Держави, для січневих виплат, потрібна не буде. Це мій погляд на сьогодняшній підскок. Як на мене, про зміну тренду голосити зарано!
ВО
Хай щастить!
СерРічна: - є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
Несколько одиозных цифр Бюджета-2021, первый взгляд:
Расходы на Офис президента - 1,267 млрд (+39%). Расходы на Аппарат ВР - 2,536 млрд (+24%). Расходы на Офис Генерального прокурора - 11,532 млрд (+46%). Расходы на ГФС - 1,32 млрд (+42%). Расходы на ДБР - 2,51 млрд (+67).
Расходы на субсидии - 36,6 млрд (-24%). Расходы на образование - 174 млрд грн (-2%). Расходы на социальную защиту населения - 324 млрд грн (+2%). Субвенции Пенсионному фонду - 203,8 млрд грн (+0%).
Из расходов социальной сферы индексируются выше инфляции лишь расходы на медицину - 156,3 млрд (+18%). И то, вероятно, потому что функционеры боятся, что в условиях пандемии может не хватить на лечение даже их родственников.
PS: о долгах отдельный разговор; PPS: расходы Бюджета к ВВП - 29% (+2 п.п., исторический антирекорд!)
Вся история гривны - постоянная девальвация от стартовых 1.67 до нынешних 28.30... Временами рост шел плавно, чаще - замедлялся, и пружинка сжималась, чтобы вновь распрямиться. Zebra нарисовал ровный график... Ну, сейчас пружинка сжимается, может выстрелит в декабре, как по мне, более вероятно - в январе. Ну, с разгону стрельнёт на 40 и откатится на 35.
Или может Вы считаете, что нынешняя команда зелебобиков - великие экономисты и они сейчас переломят тренда и сделают гривну суперстабильной резервной валютой? Серьёзно?
Ну супер стабільною не зробили, але й катастрофи з курсом не видно! Розгону нема! Все поки стабільно!
Игорь написав:Смена тренда. Хм. Возможно Вы и правы. Вот как Вы так быстро понимаете что это смена тренда ? Я, допустим, не купив доллары по 27.8 буду себя ещё долго успокаивать что это не смена тренда и придумывать кучу отмазок
доживем до понедельника...и будет понятно
я сдал штуку по 28,45 2 недели назад, а сегодня сдал 1к по 27,75 , после обеда начался рост
Кitу на вечер 27.92/28.00 (на 11.00 было 27,58/27,75), т.е 25коп за день
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.