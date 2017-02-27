RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6987698869896990>
Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 16:51


Вітаюсь совсіма.

Як на мене, НБУ зранку переграв сам себе!

Що ж він далі купувати буде? Сьогодні очікуванно був додатковий попит на валюту для разрахунків за аукціон. Зранку купувати, не очікуючи складових ринку по добі... А боягузи ще й курс нагнали під вечір!

Та проте, доляр за офіційним курсом таки на завтра просів до 27,7373 грн./дол.

Завтра, після розрахунків за аукціон, валюта нікому, крім Держави, для січневих виплат, потрібна не буде. Це мій погляд на сьогодняшній підскок. Як на мене, про зміну тренду голосити зарано!

ВО

Хай щастить!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 1496
З нами з: 16.10.08
Подякував: 2 раз.
Подякували: 2063 раз.
 
Профіль
2
2
10
Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 16:53

  vitaliian написав:
  kwon написав:эээ... ну как же так? а когда на 24 пойдем? я слился па 27.80

24 летом, на декабрь сливаться по 28,40 откупаться по 27,80

В период глобального потепления 24 летом может и не быть.А вот +30 запросто.
Дед Мороз
Аватар користувача
 
Повідомлень: 817
З нами з: 08.11.08
Подякував: 15 раз.
Подякували: 207 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 16:54

  zzzzzz написав:
  Proofy написав:Начал откуп и почти сразу пошли в рост, 10 коп одним махом :( мешки у дверей стоят, ждут...


Я хотел сегодня откупить но думал к обеду попустит, а вот нет.... а жаль....

как вариант следующая неделя локальное дно, но то вилами писано.
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
Proofy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1733
З нами з: 24.10.08
Подякував: 46 раз.
Подякували: 153 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 17:51

  SILVER_UA написав:
  s0v7a написав:Сьогодні очікуванно був додатковий попит на валюту для разрахунків за аукціон

пернатый, тут писали, что любые облигации оплачиваются в гривне


Нет. Валютные на первичном в той валюте как анонсируется.
"The quieter you become, the more you are able to hear"
rasmus
 
Повідомлень: 1305
З нами з: 23.04.09
Подякував: 568 раз.
Подякували: 233 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 17:57

Несколько одиозных цифр Бюджета-2021, первый взгляд:

Расходы на Офис президента - 1,267 млрд (+39%).
Расходы на Аппарат ВР - 2,536 млрд (+24%).
Расходы на Офис Генерального прокурора - 11,532 млрд (+46%).
Расходы на ГФС - 1,32 млрд (+42%).
Расходы на ДБР - 2,51 млрд (+67).

Расходы на субсидии - 36,6 млрд (-24%).
Расходы на образование - 174 млрд грн (-2%).
Расходы на социальную защиту населения - 324 млрд грн (+2%).
Субвенции Пенсионному фонду - 203,8 млрд грн (+0%).

Из расходов социальной сферы индексируются выше инфляции лишь расходы на медицину - 156,3 млрд (+18%). И то, вероятно, потому что функционеры боятся, что в условиях пандемии может не хватить на лечение даже их родственников.

PS: о долгах отдельный разговор;
PPS: расходы Бюджета к ВВП - 29% (+2 п.п., исторический антирекорд!)
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8769
З нами з: 02.05.18
Подякував: 1655 раз.
Подякували: 3719 раз.
 
Профіль
12
5
3
Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 17:58

  rasmus написав:
  SILVER_UA написав:
  s0v7a написав:Сьогодні очікуванно був додатковий попит на валюту для разрахунків за аукціон

пернатый, тут писали, что любые облигации оплачиваются в гривне


Нет. Валютные на первичном в той валюте как анонсируется.

Що тут голову ламати? Наступні кілька днів дадуть відповідь на те, що сьогодні було.
vovakwasov
Аватар користувача
 
Повідомлень: 283
З нами з: 08.09.19
Подякував: 327 раз.
Подякували: 65 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 18:06

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zРадио написав:Расходы на Офис президента - 1,267 млрд (+39%).
Расходы на Аппарат ВР - 2,536 млрд (+24%).

Парадокс, але скоротити одного дає більше економії, ніж скоротити 150. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
Повідомлень: 11322
З нами з: 01.08.15
Подякував: 1151 раз.
Подякували: 1308 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 18:08

  lapay написав:
  zРадио написав:Расходы на Офис президента - 1,267 млрд (+39%).
Расходы на Аппарат ВР - 2,536 млрд (+24%).

Парадокс, але скоротити одного дає більше економії, ніж скоротити 150. :)


Я за парламентскую республику, кстати
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8769
З нами з: 02.05.18
Подякував: 1655 раз.
Подякували: 3719 раз.
 
Профіль
12
5
3
Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 18:41

  Grey001 написав:
  Alex2006 написав:
  Zebra написав:28 - сентябрь, 29 - октябрь, 30 - ноябрь, 32 - декабрь, 35 - январь

Что-то отстаем от графика :)

Вся история гривны - постоянная девальвация от стартовых 1.67 до нынешних 28.30...
Временами рост шел плавно, чаще - замедлялся, и пружинка сжималась, чтобы вновь распрямиться.
Zebra нарисовал ровный график... Ну, сейчас пружинка сжимается, может выстрелит в декабре, как по мне, более вероятно - в январе. Ну, с разгону стрельнёт на 40 и откатится на 35.

Или может Вы считаете, что нынешняя команда зелебобиков - великие экономисты и они сейчас переломят тренда и сделают гривну суперстабильной резервной валютой? Серьёзно?
:shock:

Ну супер стабільною не зробили, але й катастрофи з курсом не видно! Розгону нема! Все поки стабільно!
Qwerty
 
Повідомлень: 2513
З нами з: 25.02.15
Подякував: 330 раз.
Подякували: 619 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 18:49

  Игорь написав:Смена тренда. Хм. Возможно Вы и правы. Вот как Вы так быстро понимаете что это смена тренда ? Я, допустим, не купив доллары по 27.8 буду себя ещё долго успокаивать что это не смена тренда и придумывать кучу отмазок


доживем до понедельника...и будет понятно

я сдал штуку по 28,45 2 недели назад, а сегодня сдал 1к по 27,75 , после обеда начался рост

Кitу на вечер 27.92/28.00 (на 11.00 было 27,58/27,75), т.е 25коп за день
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
prodigy
 
Повідомлень: 6320
З нами з: 03.12.13
Подякував: 2640 раз.
Подякували: 1932 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 6987698869896990>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 2087, 2088, 2089
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
20884 2721613
Переглянути останнє повідомлення
Сер 16 гру, 2020 16:35
ishvara
Валютный рынок в мире 1 ... 731, 732, 733
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7324 1698692
Переглянути останнє повідомлення
Сер 16 гру, 2020 15:57
ЛОБ
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 62, 63, 64
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
634 144816
Переглянути останнє повідомлення
Суб 12 гру, 2020 05:18
Амвросий

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (91591)
16.12.2020 18:38
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.