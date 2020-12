Додано: Сер 16 гру, 2020 17:51

SILVER_UA написав: s0v7a написав: Сьогодні очікуванно був додатковий попит на валюту для разрахунків за аукціон

пернатый, тут писали, что любые облигации оплачиваются в гривне



Нет. Валютные на первичном в той валюте как анонсируется. Нет. Валютные на первичном в той валюте как анонсируется.

