Додано: Сер 16 гру, 2020 16:51



Вітаюсь совсіма.



Як на мене, НБУ зранку переграв сам себе!



Що ж він далі купувати буде? Сьогодні очікуванно був додатковий попит на валюту для разрахунків за аукціон. Зранку купувати, не очікуючи складових ринку по добі... А боягузи ще й курс нагнали під вечір!



Та проте, доляр за офіційним курсом таки на завтра просів до 27,7373 грн./дол.



Завтра, після розрахунків за аукціон, валюта нікому, крім Держави, для січневих виплат, потрібна не буде. Це мій погляд на сьогодняшній підскок. Як на мене, про зміну тренду голосити зарано!



ВО



Хай щастить!

СерРічна:

- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.