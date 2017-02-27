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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 16 гру, 2020 18:53
zzzzzz написав: Proofy написав:
Начал откуп и почти сразу пошли в рост, 10 коп одним махом
мешки у дверей стоят, ждут...
Я хотел сегодня откупить но думал к обеду попустит, а вот нет.... а жаль....
тас па 27,85 продаёт, берите недорого... но надо успеть слить пока не наступило 24
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24/$ Не читаю Дед Мороз
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Додано: Сер 16 гру, 2020 19:05
vitaliian написав: zzzzzz написав: Proofy написав:
Начал откуп и почти сразу пошли в рост, 10 коп одним махом
мешки у дверей стоят, ждут...
Я хотел сегодня откупить но думал к обеду попустит, а вот нет.... а жаль....
тас па 27,85 продаёт, берите недорого... но надо успеть слить пока не наступило 24
ТАС 27,98
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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