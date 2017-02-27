Додано: Сер 16 гру, 2020 19:52

prodigy написав:

те, по чьим курсам мы делаем прогноз

те, по чьим курсам мы делаем прогноз

я почему и спрашиваю, так как у них минимальный курс (уведомления приходит по телеграмму и на графике у них на сайте то же самое)это 27.72....27.80 (в 9:40). Поэтому .58\.75 - и удивился немного, по крайней мере по Одессе.Самое минимальное (в другом месте) что мне сегодня попалось на глаза на продажу это .78 и то недолго.