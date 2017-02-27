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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6988698969906991>
Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 18:53

  zzzzzz написав:
  Proofy написав:Начал откуп и почти сразу пошли в рост, 10 коп одним махом :( мешки у дверей стоят, ждут...


Я хотел сегодня откупить но думал к обеду попустит, а вот нет.... а жаль....

тас па 27,85 продаёт, берите недорого... но надо успеть слить пока не наступило 24
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24/$ Не читаю Дед Мороз
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 19:05

  vitaliian написав:
  zzzzzz написав:
  Proofy написав:Начал откуп и почти сразу пошли в рост, 10 коп одним махом :( мешки у дверей стоят, ждут...


Я хотел сегодня откупить но думал к обеду попустит, а вот нет.... а жаль....

тас па 27,85 продаёт, берите недорого... но надо успеть слить пока не наступило 24



ТАС 27,98
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 19:09

купил в альфе по 27.85 в 1:45 и чрз 2 минуты поменяли на 27.97, успел, повезло. правда не много, пару К. а то ни одного доллара не было в корзине (и евро тоже, весь в грн)!
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vladus17
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 19:18

  prodigy написав:
  Игорь написав:Смена тренда. Хм. Возможно Вы и правы. Вот как Вы так быстро понимаете что это смена тренда ? Я, допустим, не купив доллары по 27.8 буду себя ещё долго успокаивать что это не смена тренда и придумывать кучу отмазок


доживем до понедельника...и будет понятно

я сдал штуку по 28,45 2 недели назад, а сегодня сдал 1к по 27,75 , после обеда начался рост

Кitу на вечер 27.92/28.00 (на 11.00 было 27,58/27,75), т.е 25коп за день


а Kity это кто?
Alex2007
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 19:20

  vladus17 написав:купил в альфе по 27.85 в 1:45 и чрз 2 минуты поменяли на 27.97, успел, повезло. правда не много, пару К. а то ни одного доллара не было в корзине (и евро тоже, весь в грн)!


круто!
vovakwasov
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 19:47

  Alex2007 написав:
  prodigy написав:
  Игорь написав:Смена тренда. Хм. Возможно Вы и правы. Вот как Вы так быстро понимаете что это смена тренда ? Я, допустим, не купив доллары по 27.8 буду себя ещё долго успокаивать что это не смена тренда и придумывать кучу отмазок


доживем до понедельника...и будет понятно

я сдал штуку по 28,45 2 недели назад, а сегодня сдал 1к по 27,75 , после обеда начался рост

Кitу на вечер 27.92/28.00 (на 11.00 было 27,58/27,75), т.е 25коп за день


а Kity это кто?


те, по чьим курсам мы делаем прогноз
https://obmenka.od.ua/
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 19:52

  prodigy написав:
те, по чьим курсам мы делаем прогноз


я почему и спрашиваю, так как у них минимальный курс (уведомления приходит по телеграмму и на графике у них на сайте то же самое)
это 27.72....27.80 (в 9:40). Поэтому .58\.75 - и удивился немного, по крайней мере по Одессе.

Самое минимальное (в другом месте) что мне сегодня попалось на глаза на продажу это .78 и то недолго.
Alex2007
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 19:59

  vovakwasov написав:
  vladus17 написав:купил в альфе по 27.85 в 1:45 и чрз 2 минуты поменяли на 27.97, успел, повезло. правда не много, пару К. а то ни одного доллара не было в корзине (и евро тоже, весь в грн)!


круто!

да, выше 28ми не покупаю, принципиально. лучше так потрачу на товары и услуги! будет ниже 27.9 буду откупать дальше.
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vladus17
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 20:25

  vovakwasov написав:
  vladus17 написав:купил в альфе по 27.85 в 1:45 и чрз 2 минуты поменяли на 27.97, успел, повезло. правда не много, пару К. а то ни одного доллара не было в корзине (и евро тоже, весь в грн)!


круто!


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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 20:29

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  vladus17 написав:да, выше 28ми не покупаю, принципиально. лучше так потрачу на товары и услуги! будет ниже 27.9 буду откупать дальше.


Так можно уже и никогда не купить.Сколько вчера истерии было тут в ветке.От многих звучало примитивное "мышление по тренду".А сегодня они с_очковали и кто успел а кто и нет.Вчера только пару чел адекватных объясняло. что облиги для закрытия защищённых статей. под них слив.а дальше такого не будет. т к ждём мвф.А фантазии до 23-24 успели дойти.Не будет повтора прошлого-этого года.Те же облиги просуммируются в большинстве к долгу сл года.и кого это спасёт?Угу...
Да и о ценах на товары и услуги.Повышается - газ. электро. мобила. интернет. хлеб. .....ну и почти всё остальное.Покупайте.
Кучинелли
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